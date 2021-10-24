حلوى الهريسة المحببة للجميع بطريقة بسيطة ومكونات على قد الإيد

الهريسة من أشهى الحلويات التي يعشقها الأطفال، كذلك أنكِ لكي تحصلي على أفضل طعم لتلك الحلوى الأصلية فمن المفضل أن تقومي باستخدام سمن بلدي بدون الزبدة أو تقومي باستخدام زيت، كذلك قومي باستخدام اللبن الدافئ دوناً عن اللبن البارد وذلك بمجرد إضافته للسكر المكرمل، وهذا يقوم بمساعدته على فك وكذلك تقليب السكر المكرمل بكل سهولة حتى تحصلي على صوص كراميل قوامه مثالي بغير أن يتكتل أو يتجمد السكر، كما أن الهريسة لا يتم تقطيعها وهي ساخنة مثل الحال مع البسبوسة، حيث أن ذلك يقم بالمحافظة على قوامهم بغير تفتت وكذلك الحصول على القطع المتماسكة، وفيما يلي سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير الهريسة. مكونات عمل الهريسة سبعون ملليلتراً من الماء.

مئتان وخمسون غراماً من اللوز المطحون.

مئة غرام من السكر.

مئة وخمس وعشرون غراماً من الزبدة الذائبة.

حبات لوز كاملة للزينة.

قطر.

ثلاثمائة غرام من السميد.

خمسون ملليلتراً من ماء زهر البرتقال. طريقة تحضير الهريسة في البداية قومي بوضع ملعقة من ماء الزهر والسميد والسكر بوعاء مع التقليب جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبدة الذائبة إلى مزيج السميد والمزج جيداً للمقادير باليد إلى أن تمتزج تماماً وبعدها يتم تركها جانباً بمكان دافئ حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة حتى تهدأ.

بعدها قومي بإضافة ما تبقى من الماء وكذلك ماء الزهر إلى مزيج السميد ومزج المقادير جيداً إلى أن تحصلين على مزيج متماسك.

قومي بوضع مزيج بصينية تم دهنها بواسطة الزيت ومن ثم قومي بتسوية سطحها مع تقسيمها بواسطة السكين على هيئة معينات مع وضع حبة لوز بكل قطعة.

بعدها يتم تسخين الفرن بدرجة حرارة ١٨٠°، ومن ثم ضعي المشبك الحديدي بالمنتصف.

قومي بخبز صينية الهريسة بالفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي نصف ساعة إلى أن يتم اكتسابها اللون الذهبي.

في النهاية قومي بإخراج الصينية من الفرن مع تقسيمها ومن ثم وضع القطر بها ومن ثم اتركيها جانباً حتى تهدأ.

قومي بوضع قطع الهريسة بطبق التقديم ومن ثم قدميها مع القهوة. الوسوم

الهريسة من أشهى الحلويات التي يعشقها الأطفال، كذلك أنكِ لكي تحصلي على أفضل طعم لتلك الحلوى الأصلية فمن المفضل أن تقومي باستخدام سمن بلدي بدون الزبدة أو تقومي باستخدام زيت، كذلك قومي باستخدام اللبن الدافئ دوناً عن اللبن البارد وذلك بمجرد إضافته للسكر المكرمل، وهذا يقوم بمساعدته على فك وكذلك تقليب السكر المكرمل بكل سهولة حتى تحصلي على صوص كراميل قوامه مثالي بغير أن يتكتل أو يتجمد السكر، كما أن الهريسة لا يتم تقطيعها وهي ساخنة مثل الحال مع البسبوسة، حيث أن ذلك يقم بالمحافظة على قوامهم بغير تفتت وكذلك الحصول على القطع المتماسكة، وفيما يلي سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير الهريسة. مكونات عمل الهريسة سبعون ملليلتراً من الماء.

مئتان وخمسون غراماً من اللوز المطحون.

مئة غرام من السكر.

مئة وخمس وعشرون غراماً من الزبدة الذائبة.

حبات لوز كاملة للزينة.

قطر.

ثلاثمائة غرام من السميد.

خمسون ملليلتراً من ماء زهر البرتقال. طريقة تحضير الهريسة في البداية قومي بوضع ملعقة من ماء الزهر والسميد والسكر بوعاء مع التقليب جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبدة الذائبة إلى مزيج السميد والمزج جيداً للمقادير باليد إلى أن تمتزج تماماً وبعدها يتم تركها جانباً بمكان دافئ حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة حتى تهدأ.

بعدها قومي بإضافة ما تبقى من الماء وكذلك ماء الزهر إلى مزيج السميد ومزج المقادير جيداً إلى أن تحصلين على مزيج متماسك.

قومي بوضع مزيج بصينية تم دهنها بواسطة الزيت ومن ثم قومي بتسوية سطحها مع تقسيمها بواسطة السكين على هيئة معينات مع وضع حبة لوز بكل قطعة.

بعدها يتم تسخين الفرن بدرجة حرارة ١٨٠°، ومن ثم ضعي المشبك الحديدي بالمنتصف.

قومي بخبز صينية الهريسة بالفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي نصف ساعة إلى أن يتم اكتسابها اللون الذهبي.

في النهاية قومي بإخراج الصينية من الفرن مع تقسيمها ومن ثم وضع القطر بها ومن ثم اتركيها جانباً حتى تهدأ.

قومي بوضع قطع الهريسة بطبق التقديم ومن ثم قدميها مع القهوة.

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