طريقة عمل رول البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر رول البطاطس باللحمة المفرومة ، من أشهي وألذ المأكولات السريعة، التي عند تحضيرها لا تأخذ وقتاً طويلاً، هي من المأكولات اللذيذة والشهية، وهي من الوصفات اللذيذة وتعتبر البطاطس بحد ذاتها اكلة مفضلة عند الجميع، ويطلق علي البطاطس في بعض البلدان أسم البطاطا، تعتبر من الأكلات المحببة لدي الكبار والصغار، ولقد تفنن الكثير في طرق طهي بأشكال مختلفة، وهي من الأكلات اللذيذة ذات الشكل والطعم المميز، التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وهي من الأكلات المناسبة للتقديم في المناسبات، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، يمكنك تحضير هذه الأكلة علي العشاء أو الغداء كوجبة أساسية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل رول البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل رول البطاطس باللحمة المفرومة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كالتالي:-

بطاطس مسلوق ومهروس.

2 بيضة مخفوقة.

رشة ملح.

معلقة فلفل أسود.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

معلقة من السمنة.

2 حبة من البصل المفروم.

فلفل أخضر مفروم.

معلقة من الزعتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير رول البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طاسة، ونضعها علي نار متوسطة، ونضيف بها السمن وعندما يسخن نضع البصل المفروم، وبعد ذلك الفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود، ونقلبهم جيداً. ثم نضيف عليهم اللحمة المفرومة ونقلبهم جيداً ونضيف الزعتر، مع التقليب حتي تمتزج المكونات، ويصبح لونها بني قليلاً. بعد ذلك نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ثم تدهن بالزيت ونفرد البطاطس المخلوط مع البيض و ملح والفلفل الأسود، في الصينية طبقة خفيفة بعد ذلك نضع اللحمة المفرومة علي البطاطس. ثم نلف علي هيئة رول ونضغط عليها حتي تتماسك في بعضها، ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتي تنضج. بعد كدة نخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتي تبرد قليلاً ثم بعد ذلك تقدم بالهناء والشفاء.

فوائد البطاطس للجسم

من هنا سوف نقدم لكم أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:-