نصايح موضة لل Plus size للوك انيق في كل الاوقات

لو انتي صاحبة جسم ممتليء او كيرفي وبتدوري على نصايح للوك بتاعك ، انتي جيتي في المكان الصح ، لانه النهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم نصايح موضة للجسم الممتليء ، وازاي تختاري اللي يناسبك وتطلعي بلوك انيق.

نصايح موضة للجسم الممتليء:

1- جربي الفساتين اللي بوسط:

من النصايح الاساسية للجسم الممتليء هي لبس الملابس اللي تبرز منطقة الوسط ، اعتمدي على الاكسسوارات على اللي تساعد على تحديد منطقة الوسط وابرازها ، وتقدري تعملي ده باكتر من طريقة ، زي لبس حزام, او لبس فستان بخطوط محددة عند الوسط, او حتى بلبس جينز بوسط عالي مع توب قصير ، قدامك اختيارات كتير تقدري تعتمدي عليها.

2- الكماليات الداخلية المناسبة:

اختيار الكماليات الداخلية المناسبة ليها دور كبير في انها تظبط شكل اللبس على جسمك ، على سبيل المثال لو عايزة تلبسي فستان واخد شكل الجسم ، بننصحك تلبسي كورسيه عشان يداري الديفوهات ويحدد شكل جسمك ، نفس النصيحة لو عايزة تلبسي جيبة بوسط عالي بننصحك تلبسي كورسيه على البطن عشان تبقى مشدودة ، النقطة المهمة هنا هي انك لو محتاجة مساعدة عشان تزودي ثقتك بنفسك اكتر استخدمي الادوات المناسبة المتاحة ليكي.

3- اختاري الشوز المناسب:

اختيار الشوز من التفاصيل اللي بتضيف اناقة للوك بتاعك ، ولو بتدوري على اقتراح للوك انيق لخروجة بالليل ، اختاري شوز مطبوع بطبعة النمر او جلد الثعبان مع فستان اسود بسيط.

4- اعتمدي على ستايل التوب ال Peplum:

زي ما قولنا في البداية من النصايح الاساسية هي تحديد منطقة الخصر ، ومافيش انسب من الستايل ال Peplum اللي هيساعدك في تحقيق ده وهيحددلك منطقة الوسط بشكل واضح ، بالاضافة ان شكل ال A اللي واخدة التوب البيبلوم بيعمل توازن في شكل الجسم ما بين الجزء اللي فوق واللي تحت.

5- اختيار الملابس الداخلية المناسبة:

اتأكدي من اختيار الملابس الداخلية المناسبة ، ضروري تلبسي حمالة صدر مريحة ، لان اختيار حمالة الصدر المناسبة هتدي جسمك شكل طبيعي اكتر وهيخلي اللوك بتاعك يطلع بشكل افضل ، وهتلاقي حمالات صدر متصممة مخصوص عشان توفرلك تأثير الضغط وتظبط شكل الصدر الكبير.

6- جربي الرقبة على شكل حرف V:

الرقبة على شكل حرف V بتبين شكل الرقبة اطول ، وبالتالي ليها تأثير بصري انها تبينك انحف ، ودي تعتبر واحدة من اقدم الحيل في كتب الموضة ، ولكن انتبهي انها ماتبقاش نازلة اوي خصوصا لو منطقة الصدر عندك كبيرة ، ولكن ده مش معناه ان الرقبة المستديرة مش مناسبة ليكي ، ولكن هو الافضل الرقبة الحرف V ، اتجنبي الفساتين والتوب اللي رقبتها عالية لو عندك منطقة الكتفين عريضة ، لانها هتحدد بوضوح منطقة الصدر والرقبة وهتبينها اعرض.

7- اعرفي انواع الاقمشة المناسبة ليكي:

نوع القماش ليه تأثير كبير على شكل الجسم ، بما فيهم الشكل ومتانة القماش ، ونتيجة لده ، الاقمشة المحددة مش هتبقى مناسبة على الجسم الممتليء ، على سبيل المثال ، اتجنبي الملابس المصنوعة من المواد اللي بتلزق على الجسم زي البوليستر ، ويعتبر الشيفون او القطن من الاقشمة المناسبة للجسم الممتليء ، لانها مش بس هتغطي ديفوهات الجسم ولكن كمان خفيفة الوزن ، وبمجرد ما تعرفي كويس الاقمشة الافضل بالنسبة لك ، تقدري تجربي مزجها وتنسيقها مع خامات تانية وتعملي خامة جديدة.

8- اخيرا..البسي اللي يخليكي راضية عن نفسك:

مافيش مشكلة انك تطلعي بره القواعد لو ده هيخليكي راضية عن نفسك ومبسوطة ، ومع زيادة العلامات التجارية اللي بتهتم بموضة ال Plus size هتقدري تلاقي بسهولة اللي يناسبك وتطلعي بلوك عصري وانيق.

في النهاية بنقولك انك تستحقي تتباهي بشكل جسمك بكل الملابس والاكسسوارات المناسبة ، مهما كان مقاسك ، البسي الملابس المريحة ، ومتخافيش انك تحطي كلمة “الراحة” على راس القايمة بتاعتك ، ودوري على التفاصيل والازياء اللي تسمح بمرور الهوا واللي ممكن تعزز منحنياتك اكتر وتخليكي تحسي بالراحة في النهاية.

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ستايلات Plus size كاجوال ومريحة لموسم الشتا