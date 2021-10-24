كرات اللحم المفروم بالفرن بطريقة سهلة وشهية وبخلطة مميزة ولذيذة

كرات اللحم المفروم بالفرن ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية والمحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والتي تحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما أنها من الأكلات الغير تقليدية لعمل اللحم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز ببساطة مكوناتها، وبسهولة تحضيرها أيضاً، وبمذاقها الشهي والفريد الذي لا يوصف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات اللحم المفروم بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كرات اللحم المفروم بالفرن

تتكون كرات اللحم المفروم بالفرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم لحم مفروم.

نصف كوب كرنب (ملفوف) مفروم ناعم.

2 كوب ماء مغلي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

فص ثوم كبير مهروس.

بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون.

مقادير الأرز

3 ملاعق كبيرة زيت.

نصف كوب أرز مغسول جيداً.

رشة ملح.

كوب ماء.

مقادير خليط الكريمة

حبة بصلة مفرومة.

حبة جزرة مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 فص ثوم مهروس.

200 جم كريمة حامضة.

500 مل ماء.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كرات اللحم المفروم بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والأرز، ثم نقلبه باستمرار قليلاً.

ثم نضيف إليه الماء والملح ونتركه يغلي على نار هادئة حتى يتبخر الماء، ثم نرفعه من على النار.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الكرنب المفروم ناعم والماء المغلي ونقلبهم، ثم نتركه في الماء لبعض الوقت.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم والكرنب المصفى من الماء والبصل المفروم ناعم والثوم المهروس والملح والأرز والفلفل الأسود والبيضة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نشكل خلطة اللحم إلى كرات متساوية في الحجم.

ثم نحضر صينية فرن، ثم ندهنها بالزيت النباتي.

بعد ذلك نغمس كرات اللحم في البقسماط المطحون، ثم نرصهم في الصينية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

تحضير الكريمة