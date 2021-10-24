طريقة عمل روستو اللحم بأكثر من طريقة وبطعم رائع 100%

طريقة عمل روستو اللحم ، يعد طبق الروستو من أشهر الأطباق فى العالم وأشهاها لمحب اللحم. ودائما ما يقدم فى المناسبات وعادة ما يكون على وجبة الغداء وهو من أشهر الأطباق في المطبخ الامريكى، وفى هذا المقال سوف نتناول عدة طرق مختلفة لإعداد عرق الروستو بطريقة ناجحة. كل ما عليكي فعله هو إتباع خطواتنا التفصيلية لتصلي لنتائج مبهرة من الطعم الرائع لتستمعي به مع عائلتك وأصدقائك. طريقة عمل روستو اللحم طريقة عمل روستو اللحم أولاً: خطوات عمل عرق الروستو فرساي المقادير : عرق لحم بتلو أو كندوز .

مقدار من كبدة الفراخ .

٢ ملعقة سمن .

٢ ملعقة بقسماط .

١بصلة مبشورة .

ملح – فلفل – جوزة الطيب . طريقة التحضير: ينزع الشغت من العرق باستخدام سكينة اللحم ويقور العرق من الداخل.

يفرم اللحم الذي تم إخراجه مع الكبدة والبصل فرما جيدا ويضاف إليه البقسماط ويتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

يتم حشو العرق بهذه الخلطة ويلف جيدا بدوبارة .

يشوح فى السمن حتى يحمر ، ويضاف إليه الماء تدريجيا حتى ينضج اللحم تماماً.

يتم تجهيزه برفعه من الإناء ونزع الدوبارة وتركه حتي يبرد ، ثم يقطع حلقات رفيعة ويرص فى السرفيس.

يجمل بوحدات من البطاطس المسلوق المحمر.

تسخن الصلصة المتخلفة من اللحم في قارب الصلصة وقت التقديم. كيفية تحضير روستو الكتف المخلى كيفية تحضير روستو الكتف المخلى المقادير: ٢ كيلو لحم من الكتف.

أثنان ملعقة زيت أو سمن.

٢ بصلة.

ملح وفلفل.

١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. طريقة التحضير: يخلي الكتف من العظم عند الجزار ويلف بالخيط لفا جيدا بشكل منتظم.

يوضع الزيت أو السمن فى طاسة التحمير ، ويحمر اللحم من جميع الجهات حتى يصير لونه بنياً.

يوضع فى إناء غويط ويضاف إليه الملح والفلفل والبصل.

يغطي الإناء ويزج فى الفرن لمدة حوالي ساعة ونصف حتى تمام نضج اللحم.

يرفع اللحم من الإناء ويوضع فى طبق التقديم ويجمل بالبقدونس ، وقد تقدم معه الصلصة البنية أو الصلصة المتخلفة من الطهى.

يمكن حشو الكتف بعد إخلائه من العظم باللحم العصاج ولفه بالدوبارة جيدا ، ثم تتم المراحل كالسابق ، على أن يقطع الى شرائح وغرفه فى طبق التقديم

يجمل بوردات من البطاطس البيوريه حول اللحم. طريقة عمل روستو فخذة الضأن طريقة عمل روستو فخذة الضأن المقادير : فخذه ضأن تزن حوالي ٢ كيلو.

١/٢ كيلو فاصوليا بيضاء مسلوقة.

ملح – فلفل – جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة بقدونس مفري.

رأس ثوم صغيرة.

بصلة مبشورة.

ورق لوره.

٢ ملعقة سمن. طريق الإعداد: تزال قطع الجيلاتينية الزائدة فى الفخده باحتراس لانها تغير طعم الروستو ، ثم تنظف بدعكها جيدا بخرقة مبللة بالماء البارد و معصورة جيداً.

تدعك الفخذة دعكا جيدا بالسمن من جميع جهاتها ثم ترش بالملح والفلفل والبهار وجوزة الطيب وتغرز بفصوص الثوم.

توضع فى حلة او صينية وتغطى بالغطاء وتزج فى فرن متوسط الحرارة مع فتح الفرن كل نصف ساعة وتقليبها على وجهيها وتغطية الفخذة بالمسلي الموجود في إناء النضج.

عند قرب النضج ( بعد حوالى ساعة ونصف ) يضاف إليها الفاصوليا والبصل المبشور وتترك فى الفرن حتى تمام النضج.

توضع الفخذة على فرشة من الفاصوليا الناضجة وقليل من البقدونس المفرى وتلف الفخذة بورقة مشرشرة أو الومنيوم عند التقديم. الوسوم

طريقة عمل روستو اللحم ، يعد طبق الروستو من أشهر الأطباق فى العالم وأشهاها لمحب اللحم. ودائما ما يقدم فى المناسبات وعادة ما يكون على وجبة الغداء وهو من أشهر الأطباق في المطبخ الامريكى، وفى هذا المقال سوف نتناول عدة طرق مختلفة لإعداد عرق الروستو بطريقة ناجحة. كل ما عليكي فعله هو إتباع خطواتنا التفصيلية لتصلي لنتائج مبهرة من الطعم الرائع لتستمعي به مع عائلتك وأصدقائك. طريقة عمل روستو اللحم طريقة عمل روستو اللحم أولاً: خطوات عمل عرق الروستو فرساي المقادير : عرق لحم بتلو أو كندوز .

مقدار من كبدة الفراخ .

٢ ملعقة سمن .

٢ ملعقة بقسماط .

١بصلة مبشورة .

ملح – فلفل – جوزة الطيب . طريقة التحضير: ينزع الشغت من العرق باستخدام سكينة اللحم ويقور العرق من الداخل.

يفرم اللحم الذي تم إخراجه مع الكبدة والبصل فرما جيدا ويضاف إليه البقسماط ويتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

يتم حشو العرق بهذه الخلطة ويلف جيدا بدوبارة .

يشوح فى السمن حتى يحمر ، ويضاف إليه الماء تدريجيا حتى ينضج اللحم تماماً.

يتم تجهيزه برفعه من الإناء ونزع الدوبارة وتركه حتي يبرد ، ثم يقطع حلقات رفيعة ويرص فى السرفيس.

يجمل بوحدات من البطاطس المسلوق المحمر.

تسخن الصلصة المتخلفة من اللحم في قارب الصلصة وقت التقديم. كيفية تحضير روستو الكتف المخلى كيفية تحضير روستو الكتف المخلى المقادير: ٢ كيلو لحم من الكتف.

أثنان ملعقة زيت أو سمن.

٢ بصلة.

ملح وفلفل.

١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. طريقة التحضير: يخلي الكتف من العظم عند الجزار ويلف بالخيط لفا جيدا بشكل منتظم.

يوضع الزيت أو السمن فى طاسة التحمير ، ويحمر اللحم من جميع الجهات حتى يصير لونه بنياً.

يوضع فى إناء غويط ويضاف إليه الملح والفلفل والبصل.

يغطي الإناء ويزج فى الفرن لمدة حوالي ساعة ونصف حتى تمام نضج اللحم.

يرفع اللحم من الإناء ويوضع فى طبق التقديم ويجمل بالبقدونس ، وقد تقدم معه الصلصة البنية أو الصلصة المتخلفة من الطهى.

يمكن حشو الكتف بعد إخلائه من العظم باللحم العصاج ولفه بالدوبارة جيدا ، ثم تتم المراحل كالسابق ، على أن يقطع الى شرائح وغرفه فى طبق التقديم

يجمل بوردات من البطاطس البيوريه حول اللحم. طريقة عمل روستو فخذة الضأن طريقة عمل روستو فخذة الضأن المقادير : فخذه ضأن تزن حوالي ٢ كيلو.

١/٢ كيلو فاصوليا بيضاء مسلوقة.

ملح – فلفل – جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة بقدونس مفري.

رأس ثوم صغيرة.

بصلة مبشورة.

ورق لوره.

٢ ملعقة سمن. طريق الإعداد: تزال قطع الجيلاتينية الزائدة فى الفخده باحتراس لانها تغير طعم الروستو ، ثم تنظف بدعكها جيدا بخرقة مبللة بالماء البارد و معصورة جيداً.

تدعك الفخذة دعكا جيدا بالسمن من جميع جهاتها ثم ترش بالملح والفلفل والبهار وجوزة الطيب وتغرز بفصوص الثوم.

توضع فى حلة او صينية وتغطى بالغطاء وتزج فى فرن متوسط الحرارة مع فتح الفرن كل نصف ساعة وتقليبها على وجهيها وتغطية الفخذة بالمسلي الموجود في إناء النضج.

عند قرب النضج ( بعد حوالى ساعة ونصف ) يضاف إليها الفاصوليا والبصل المبشور وتترك فى الفرن حتى تمام النضج.

توضع الفخذة على فرشة من الفاصوليا الناضجة وقليل من البقدونس المفرى وتلف الفخذة بورقة مشرشرة أو الومنيوم عند التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل روستو اللحم بأكثر من طريقة وبطعم رائع 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.