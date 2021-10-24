طريقة عمل الباستا فلورا أحلي حلوة ممكن تقدميها في المناسبات

الباستا فلورا ، هي حلوة بسيطة وسهلة وشهية، حيث تحرص كل سيدة علي تقديم أكلات وحلوي مختلفة لأفراد أسرتها، بعيداً عن الأشياء التقليدية، وهي من الحلويات اللذيذة سهلة التحضير، والتي يمكن تحضيرها في خمس خطوات بسيطة جداً، وطريقة عمل الباستا فلورا تمنحك تجربة رائعة مع الفطائر الشهية بالمربي، فهي من أجمل وألذ الحلويات اليونانية التقليدية، ويمكن تحضيرها بأنواع عديدة من مربي الفواكه اللذيذة داخل العجينة، وهي حلوة تصلح للكثير من المناسبات مثل الأعياد والاحتفالات، هي من الحلويات اللذيذة سهلة التحضير، حضريها لأطفالك في الصباح كوجبة للإفطار بجانب الحليب الساخن أو الشاي، من الحلويات المفيدة والمغذية والصحية للأطفال، هي نوع من الكيك المحشو بالمربي والمقسم إلي مربعات، تحتوي علي سعرات حرارة تصل إلي 180، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الباستا فلورا اللذيذة والشهية في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل الباستا فلورا

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوة اللذيذة وهي كالاتي:-

نصف كوب من الزبدة.

كيس فانيليا.

كوب من السكر.

كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

صفار 2 بيضة.

للتزيين:-

مربة.

شرائح للوز.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات عمل حلوة الباستا فلورا الشهية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الزبدة والفانيليا و السكر والدقيق وبكينج بودر، ويتم عجنهم جيداً. ثم بعد ذلك نضيف عليهم صفار البيضتين، ونستمر في الخفق حتي تتكون لدينا عجينة طرية وهشة، ثم تقسم العجينة إلي نصفين. بعد ذلك يتم فرد نصف العجينة في صينية، بعد أن ترتاح لمدة 30 دقيقة في الثلاجة، وبعد ذلك نضع المربة علي العجينة أي نوع من المربة. ثم نضع شرائط من العجينة النصف الأخر، توضع علي هيئة خطوط طويلة، ثم خطوط عريضة وتصبح الصينية علي شكل مربعات من الأعلى. بعد كدة توضع في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم بعد خروجه من الفرن، نضع علي الوجه رشة من السكر البودرة مع شرائح من اللوز الحلو، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح الحلويات

من هنا سوف نتعرف علي بعض أسرار نجاح هذه الوصفة وهي كالاتي:-

أحرصي علي إضافة السكر الجلوكوز للشراب المحلي.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف منك.

سخني الفرن مسبقاً دائماً قبل الخبز فيها.

التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل استخدامه.

يجب دائماً أن يكون القالب مبطن بورق الزبدة.

عدم فتح بابا الفرن أثناء الخبز فيها.

طريقة عمل تارت المربي اللذيذ

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة تحضير هذه الحلوة الشهية وهي كالاتي:-

نقوم بخلط كوب من الدقيق مع نصف معلقة بكينج بودر، مع نصف كوب من الزبدة مع 2 كيس فانيليا مع 2 بيضة، ونخفقهم جيداً. ثم يضاف عليهم نصف كوب سكر بودرة، ويقلب الخليط في العجان، حتي تتكون عجينة طرية وهشة. بعد ذلك يسكب الخليط في صينية، وتخرم من الوجه وتوضع في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تمام النضج. ثم تخرج الصينية من الفرن، وتدهن بخليط المربي مع القشطة و البلح علي الوجه، وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة بسيطة لعمل بسكويت المربي

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت الشهي وهي كما يلي:-