طريقة حلويات باردة بالبسكويت بدون فرن سهلة جدا

حلويات باردة بالبسكويت بدون فرن هي أسهل الحلويات البادرة التي يمكن للنساء أن تقوم بها لأطفالها وأسرتها بوجه عام، وخصوصًا خلال فصل الصيف، دون الحاجة إلى بذلك جهد طويل، وهي حلويات باردة سهلة وغيرة مكلفة في نفس الوقت مثل طريقة عمل كيكة الثلج الشهية التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة بالإضافة إلى أنها شبيهة إلى طريقة عمل بسكويت القرفة الشهي المخصص لوجبات الإفطار أو العشاء الخفيف أيضًا، وسوف نتعرف على طريقة عمل حلويات باردة سهلة جدا بدون فرن ويمكن صناعتها في أي وقت.

حلويات باردة بالبسكويت بدون فرن

يمكن صنع أكثر من نوع من الحلويات الباردة باستخدام البسكويت كالتالي:

تشيز كيك البسكويت

وتتمثل مكوناته من التالي:

مكونات تشيز كيك البسكويت

مقدار كوب كبير من البسكويت السادة على أن يكون مفتت.

عدد 3 ملاعق من الزبدة.

مقدار نصف كوب صغير الحجم من السكر المطحون.

كمية مناسبة من الجبنة الكريمي.

عدد 2 ملعقة من الليمون.

مقدار مناسب من كريمة الطهي.

طريقة التحضير

أولا: في وعاء كبير يتم وضع نصف كمية السكر مع الزبدة وكذلك البسكويت ونقوم بخلط المكونات جيدًا ويتم بعد ذلك سكب المكونات في قالب تقديم الوصفة التي قمنا بتحضيرها.

ثانيا: بعد ذلك نقوم بخلط المتبقي من السكر مع الجبن الكريمي والليمون ونقوم بتوزيعها على تشيز كيك، وبعدها نقوم بتغطية القالب بورق من الفويل وتوضع في المبرد لمدة نصف الساعة.

ثالثا: نقوم بعد ذلك بإخراج القالب ووضع كمية مناسبة من المكسرات من أعلى وكذلك بعض من الشوكولاتة.

عدد 3 ملاعق من الزبدة.

مقدار 2 كوب متوسط الحجم من البسكويت.

عدد 1 ملعقة من العسل.

عدد 2 ملعقة من الكاكاو البودر.

كمية مناسبة من المكسرات.

يتم خلط كل من الكاكاو والبسكويت مع طحنهم جيدًا.

ومن ثم يتم وضع الزبدة والاستمرار في التقليب مرة أخرى مع إضافة المكسرات وكذلك العسل.

يوضع الخليط الناتج في وعاء مناسب ونقوم بإدخاله إلى الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة لحين تماسك المكونات.

طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة

في الخطوة الأخيرة نقوم بإخراج الخليط وتقسيمه حسب الحاجة ويوضع في أطباق التقديم ومن ثم يوضع على البسكويت كمية من المكسرات والشوكولاتة.