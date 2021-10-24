طريقة عمل صينية البطاطس بطريقة جديدة ووصفة سهلة

تعتبر صينية البطاطس في الفرن من الأكلات المصرية الشهيرة ولذيذة جداً، والتي تقدم بجانب كثير من الأكلات مثل الفراخ أو الأرز، حيت أن كثير من الناس يفضلون تناولها بطرق مختلفة وصفات جديدة، ويوجد الكثير من الفوائد للبطاطس التي يحتاج لها جسم الإنسان، حيث أنها تساعد على تحسين عمليه الهضم لأنها غنية جداً بالألياف الطبيعية، وأيضاً تساعد البطاطس على الشعور بالشبع لمدة طويلة جداً لذلك يمكن استخدامها لعمل الرجيم أو الدايت، طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن المكونات: عدد 4 حبات من البطاطس مقطعة شرائح متساوية. عدد حبة واحدة من البصل المقطع حلقات. عدد 2 فص من الثوم المهروس. عدد حبة واحدة من الطماطم. حبة واحدة من الفلفل الأخضر. 1 ملعقة صغيرة ملح ( ملعقة شاي). ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر. 1 ملعقة صغيرة من البصل البودر. 1 ملعقة صغيرة من البابريكا. 1 ملعقة صغيرة من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي. كمية مناسبة من الشوربة حسب الرغبة. طريقة تحضير صينية البطاطس في الفرن أولاً نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيد جداً، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى شرائح غير رفيعة ولا سميكة، لاكن متوسطة الحجم.

ثم نقوم بتقطيع البصل إلى حلقات دائرية، ثم نقوم بفرم الثوم، ويتم وضعهم معا ونتركهم قليلاً.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع الطماطم، أو نقوم بفرمها في الخلاط، واستخدامها كصلصة حسب الرغبة.

ثم نقوم بإحضار الصينيه التي ستوضع في الفرن، و نقوم بوضع شرائح البصل والثوم والطماطم المفرومة أو المقطعة الي حلقات، ثم نقوم أيضاً بتقطيع الفلفل الأخضر، ونقوم بوضع أيضاً علي كل هذة المكونات.

ثم نقوم بوضع التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا مع التقليب جيداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع البطاطس على هذة المكونات مع التقليب جيد جداً.

ثم نقوم بوضع حوالي ملعقة من الزيت أو الزبدة المذابة المتوفرة لدينا حتى تعطي لمعان لصينية البطاطس.

وبالنهاية نقوم بوضع الشوربة على صينية البطاطس.

وبعد أن تنضج البطاطس نقوم بإخراج الصينية من الفرن و تكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير صينية البطاطس في الفرن الوسوم

تعتبر صينية البطاطس في الفرن من الأكلات المصرية الشهيرة ولذيذة جداً، والتي تقدم بجانب كثير من الأكلات مثل الفراخ أو الأرز، حيت أن كثير من الناس يفضلون تناولها بطرق مختلفة وصفات جديدة، ويوجد الكثير من الفوائد للبطاطس التي يحتاج لها جسم الإنسان، حيث أنها تساعد على تحسين عمليه الهضم لأنها غنية جداً بالألياف الطبيعية، وأيضاً تساعد البطاطس على الشعور بالشبع لمدة طويلة جداً لذلك يمكن استخدامها لعمل الرجيم أو الدايت، طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن المكونات: عدد 4 حبات من البطاطس مقطعة شرائح متساوية. عدد حبة واحدة من البصل المقطع حلقات. عدد 2 فص من الثوم المهروس. عدد حبة واحدة من الطماطم. حبة واحدة من الفلفل الأخضر. 1 ملعقة صغيرة ملح ( ملعقة شاي). ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر. 1 ملعقة صغيرة من البصل البودر. 1 ملعقة صغيرة من البابريكا. 1 ملعقة صغيرة من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي. كمية مناسبة من الشوربة حسب الرغبة. طريقة تحضير صينية البطاطس في الفرن أولاً نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيد جداً، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى شرائح غير رفيعة ولا سميكة، لاكن متوسطة الحجم.

ثم نقوم بتقطيع البصل إلى حلقات دائرية، ثم نقوم بفرم الثوم، ويتم وضعهم معا ونتركهم قليلاً.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع الطماطم، أو نقوم بفرمها في الخلاط، واستخدامها كصلصة حسب الرغبة.

ثم نقوم بإحضار الصينيه التي ستوضع في الفرن، و نقوم بوضع شرائح البصل والثوم والطماطم المفرومة أو المقطعة الي حلقات، ثم نقوم أيضاً بتقطيع الفلفل الأخضر، ونقوم بوضع أيضاً علي كل هذة المكونات.

ثم نقوم بوضع التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا مع التقليب جيداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع البطاطس على هذة المكونات مع التقليب جيد جداً.

ثم نقوم بوضع حوالي ملعقة من الزيت أو الزبدة المذابة المتوفرة لدينا حتى تعطي لمعان لصينية البطاطس.

وبالنهاية نقوم بوضع الشوربة على صينية البطاطس.

وبعد أن تنضج البطاطس نقوم بإخراج الصينية من الفرن و تكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير صينية البطاطس في الفرن

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