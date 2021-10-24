ادهني شعرك أسبوع واحد لتطويل الشعر لحد كعب رجلك سينمو بدون توقف وبسرعة الصاروخ

سر جمال كل إمرأة أو فتاة هو الشعر الناعم الجذاب، حيث تحلم كثير من الفتيات بشعر ناعم كالحرير لكي تظهر بمظهر مقبول ورائع، حيث يوجد البعض منهم من يعاني من خشونة الشعر وتقصفه مما يسبب لهم كثير من المشكلات وعدم الراحة النفسية وكذلك الشعور بالخجل الدائم، حيث يعد الشعر الخشن مشكلة من المشكلات التي واجب حلها ، لأنه يمنعكي من عمل تسريحات وعدم التباهي بشعرك وجماله، عدم التمتع بشبابك، بالطبع تتجه معظم الفتيات لحل هذه المشكلة عن طريق الذهاب إلى مراكز فرد الشعر، حيث بالطبع هذه مراكز التجميل تعمل على فرد الشعر بإستخدام أجهزة الليزر والحقن والكيرياتين الغني بالمركبات الكيميائيه الضارة، وبالطبع يصبح الشعر ناعم ولكنه غالي التكلفة.

وكذلك يلحق ضرر كبير بالمخ نتيجة لإستخدام بعض الأجهزة الضارة بالمخ، مما قد تسبب سرطانات وقد تؤدي إلى الوفاة، إليكي العلاج المنزلي الطبيعي هو الكيرياتين المنزلي وبأبسط المكونات الطبيعية، يمنحكي نعومة فائقة للشعر ويصبح كالحرير ويعطي نتيجة أفضل من مراكز ومستحضرات التجميل، حيث يعتبر الكيرياتين المنزلي سهل وبسيط في مكوناته وهو كيرياتين البيض والموز والعسل، أو كيرياتين عشب البابونج مع الخل والماء.

أحصلي على شعر ناعم ومفرود لمدة طويلة بإستخدام الكيرياتين المنزلي وهو البيض والعسل والموز.

طريقة عمل الكيراتين في المنزل

الشعر زينة المرأة، ولهذا يرغبن العديد من السيدات في المحافظة عليه وعلى رونقه وجماله ونعومته، ولهذا يجب الابتعاد عن استخدام الطرق التي قد تكون قاسية على الشعر وينتج عنها هلاكه، كما يجب الابتعاد عن استخدام الأدوات التي تتسبب في تصفيف الشعر، نظراً لأنها تهلكه وتدمره، وإليكم وصفات عديدة وطرق لتنعيم الشعر.

المكونات

بيضتان.

ثمرة موز ناضجة.

ثلاث ملاعق من العسل الأبيض.

نحضر خلاط كهربائي، ونضع فيه ثمرة الموز الناضجة، وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض، والبيضتان، ثم نخلهم جيدا ببعض.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه نوع الكريم الذي تستخدميه في شعرك نضع منه ملعقة واحدة في هذا الوعاء مع هذه المكونات المخلوطة، ثم نخلطهم جيدا ببعض.

ثم نقوم أولا وقبل وضع هذا المزيج على الشعر، نقوم بتمشيط الشعر بواسطة المشط الخشبي.

بعد عملية التمشيط، نعمل على تقسم الشعر إلى عدة أقسام.

ثم نأتي بالمزيج الذي تم تحضيره، ونضعه في أقسام الشعر التي قسمناها، حتى نضمن دخول كل المزيج في بصيلات الشعر حتى الأطراف.

نترك هذا المزيج على الشعر لمدة ساعتين كاملتين، ثم نغسله بالماء الفاتر بالشامبو المناسب، ثم نقوم بتنشيفه، وتصبح النتيجة ملحوظة بعد الإستخدام.

طريقة التحضير

يذهب الكثير من النساء لعمل الكيراتين والبروتين الجاهز في صالونات التجميل لغرض فرد الشعر وعلاجه من العديد من المشاكل على الرغم من أن هذه المواد هي التي قد تتسبب في تدمير الشعر وتساقطه بعد ذلك، ولكن يمكن لكل من ترغب في التمتع بشعر مفود وناعم وصحي عمل الكيراتين في المنزل وذلك يتم بمواد طبيعية امنه جدًا، وقد تعطي نتيجة أفضل من الجاهز، وسوف نعرض بعض الخلطات الطبيعية التي تعتبر كيراتين طبيعي من خلال هذا المقال.