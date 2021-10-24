طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة اللذيذة للغاية بمكونات في كل بيت

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بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة.مكونات بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من السميد المتوسط.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- قشطة للحشو ويمكننا إستعمال القشطة المنزلية الاقتصادية بدلا منها.
- قطر أو شربات
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا البيض والسكر والفانيليا والخل الأبيض بواسطة المضرب الكهربائي حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت النباتي ونخلط مجددا حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة السميد والبيكنج بودر ونخلطهم كذلك مع الخليط حتي تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم كمية خليط البسبوسة إلي قسمين.
- ثم نقوم بوضع نصف كمية خليط البسبوسة في صاج ونوزعها بالتساوي جيدا.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم ندخل الصاج في الفرن حتي يتماسك قليلا لمدة عشر دقائق.
- وبعدما تتماسك طبقة البسبوسة نقوم بإخراجها من الفرن ونضع فوقها طبقة القشطة ونوزع القشطة من فوقها بالتساوي.
- وبعدما نقوم بإضافة القشطة نقوم بصب الكمية المتبقية من خليط البسبوسة فوق القشطة ونوزعها بالتساوي.
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن مرة أخري حتي تتم تسويتها تماما لمدة ٢٥ دقيق تقريبا وحتي يتحمر الوجه.
- وبعدما تتم تسويتها نخرجها من الفرن ونصب عليها القطر أو الشربات مباشرة وهي ساخنة ثم نتركها حتي تبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم ندخل البسبوسة الثلاجة حتي تبرد جيدا.
- ثن تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء
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بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة.مكونات بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من السميد المتوسط.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- قشطة للحشو ويمكننا إستعمال القشطة المنزلية الاقتصادية بدلا منها.
- قطر أو شربات
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا البيض والسكر والفانيليا والخل الأبيض بواسطة المضرب الكهربائي حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت النباتي ونخلط مجددا حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة السميد والبيكنج بودر ونخلطهم كذلك مع الخليط حتي تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم كمية خليط البسبوسة إلي قسمين.
- ثم نقوم بوضع نصف كمية خليط البسبوسة في صاج ونوزعها بالتساوي جيدا.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم ندخل الصاج في الفرن حتي يتماسك قليلا لمدة عشر دقائق.
- وبعدما تتماسك طبقة البسبوسة نقوم بإخراجها من الفرن ونضع فوقها طبقة القشطة ونوزع القشطة من فوقها بالتساوي.
- وبعدما نقوم بإضافة القشطة نقوم بصب الكمية المتبقية من خليط البسبوسة فوق القشطة ونوزعها بالتساوي.
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن مرة أخري حتي تتم تسويتها تماما لمدة ٢٥ دقيق تقريبا وحتي يتحمر الوجه.
- وبعدما تتم تسويتها نخرجها من الفرن ونصب عليها القطر أو الشربات مباشرة وهي ساخنة ثم نتركها حتي تبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم ندخل البسبوسة الثلاجة حتي تبرد جيدا.
- ثن تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء
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