طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة اللذيذة للغاية بمكونات في كل بيت

بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة.

مكونات بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من السميد المتوسط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قشطة للحشو ويمكننا إستعمال القشطة المنزلية الاقتصادية بدلا منها.

قطر أو شربات

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسبوسة الطبقتين المحشية بالقشطة وطريقة تحضيرها كالتالي: