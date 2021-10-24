بديل الفيلر احصلي على شفاة ممتلئة وجذابة بملعقة قرفة لنفخ الشفايف وتكبيرها طبيعي

وصفة القرفة لنفخ الشفايف بديل الغيار فلم يعد هناك داعي أبدًا للجوء الطرق الصعبة لكي تمتلئ شفايفك بعض الشيء فأصبح هناك بدائل طبيعية مثل وصفات القرفة التي لها مفعول سحري في نفخ الشفايف، وهذه البدائل الطبيعية بمكونات متواجدة بداخل كل بيت وأيضًا تكاليفها بسيطة وطُرق إعدادها ليست معقدة، بالطبع لن تعطي نفس نتيجة عمليات التجميل لنفخ الشفايف لكن مع الالتزام والمداومة ستكون نتيجة مُرضية جدًا. وصفة القرفة لنفخ الشفايف بديل فيلر خلطة القرفة والفازلين وصفة القرفة لنفخ الشفايف بديل فيلر المكونات: ملعقة صغيرة من زيت القرفة، ويمكن استبداله بمسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغير نمزج زيت القرفة أو المسحوق مع الفازلين حتى يكون جاهز الخليط على الاستخدام.

نضع الخليط يوميًا على الشفايف من خلال وضع كمية صغيرة على الشفايف وتركها لمدة عشر دقائق.

بعد مرور المدة نمسح الشفايف بمنديل ورقي فقط.

يجب استخدام مرطب الشفايف بعد استخدام هذا الخليط حتى تبقى رطبة ومتوردة. القرفة والملح لنفخ الشفايف المكونات: ملعقتين صغيرتين من بودرة القرفة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القرفة مع زيت الزيتون جيدًا وبعد أن يمتزجوا نضيف إليهم ملعقة الملح ونقلبهم مرة أخرى.

نضع الخليط على الشفاة مع التدليك أثناء وضعه وبعدها نتركه لمدة خمس دقائق على الشفايف حتى تمتص الخليط والمكونات.

بعد ذلك امسحي الخليط بمنديل ورقي أو قومي بغسله بالماء.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات إسبوعيًا. خلطة زيت النعناع والقرفة لتكبير الشفاة خلطة زيت النعناع والقرفة لتكبير الشفاة المكونات: نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بوضع زيت النعناع على مسحوق القرفة واخلطيهم جيدًا حتى تحصلين على عجينة الماسك لينة وقابلة للدهن على الشفايف.

إدهني شفتايكِ بالخليط بهدوء ثم اتركيه لبعض الوقت ولكن لا يتجاوز العشر دقائق.

قبل إزالة الخليط قوم بتدليك الشفتين بحركات دائرية وبعدها اغسليه بالماء أو امسحيه بمناديل ورقية.

كرري استخدام هذه الخلطة يوميًا لمدة عشر أيام وبعدها قومي باستخدامها ثلاث مرات فقط في الأسبوع لبقية الشهر.

ستلاحظين فرقًا على الشفاة لأن القرفة مع زيت النعناع لهم مفعول سريع جدًا. الوسوم

وصفة القرفة لنفخ الشفايف بديل الغيار فلم يعد هناك داعي أبدًا للجوء الطرق الصعبة لكي تمتلئ شفايفك بعض الشيء فأصبح هناك بدائل طبيعية مثل وصفات القرفة التي لها مفعول سحري في نفخ الشفايف، وهذه البدائل الطبيعية بمكونات متواجدة بداخل كل بيت وأيضًا تكاليفها بسيطة وطُرق إعدادها ليست معقدة، بالطبع لن تعطي نفس نتيجة عمليات التجميل لنفخ الشفايف لكن مع الالتزام والمداومة ستكون نتيجة مُرضية جدًا. وصفة القرفة لنفخ الشفايف بديل فيلر خلطة القرفة والفازلين وصفة القرفة لنفخ الشفايف بديل فيلر المكونات: ملعقة صغيرة من زيت القرفة، ويمكن استبداله بمسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغير نمزج زيت القرفة أو المسحوق مع الفازلين حتى يكون جاهز الخليط على الاستخدام.

نضع الخليط يوميًا على الشفايف من خلال وضع كمية صغيرة على الشفايف وتركها لمدة عشر دقائق.

بعد مرور المدة نمسح الشفايف بمنديل ورقي فقط.

يجب استخدام مرطب الشفايف بعد استخدام هذا الخليط حتى تبقى رطبة ومتوردة. القرفة والملح لنفخ الشفايف المكونات: ملعقتين صغيرتين من بودرة القرفة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القرفة مع زيت الزيتون جيدًا وبعد أن يمتزجوا نضيف إليهم ملعقة الملح ونقلبهم مرة أخرى.

نضع الخليط على الشفاة مع التدليك أثناء وضعه وبعدها نتركه لمدة خمس دقائق على الشفايف حتى تمتص الخليط والمكونات.

بعد ذلك امسحي الخليط بمنديل ورقي أو قومي بغسله بالماء.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات إسبوعيًا. خلطة زيت النعناع والقرفة لتكبير الشفاة خلطة زيت النعناع والقرفة لتكبير الشفاة المكونات: نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بوضع زيت النعناع على مسحوق القرفة واخلطيهم جيدًا حتى تحصلين على عجينة الماسك لينة وقابلة للدهن على الشفايف.

إدهني شفتايكِ بالخليط بهدوء ثم اتركيه لبعض الوقت ولكن لا يتجاوز العشر دقائق.

قبل إزالة الخليط قوم بتدليك الشفتين بحركات دائرية وبعدها اغسليه بالماء أو امسحيه بمناديل ورقية.

كرري استخدام هذه الخلطة يوميًا لمدة عشر أيام وبعدها قومي باستخدامها ثلاث مرات فقط في الأسبوع لبقية الشهر.

ستلاحظين فرقًا على الشفاة لأن القرفة مع زيت النعناع لهم مفعول سريع جدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل الفيلر احصلي على شفاة ممتلئة وجذابة بملعقة قرفة لنفخ الشفايف وتكبيرها طبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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