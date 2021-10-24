بكل أسرار المحترفين.. طريقة عمل سلطة الكول سلو لطعم مميز بمكونات منزلية بسيطة

طريقة عمل سلطة الكول سلو أو سلكة الملفوف كما تعرف في العديد من البلدان العربية، سلطة الكولسلو الطازجة هي سلطة غنية بالفيتامينات المتعددة ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة، كما أنها تتناسب بشكل جيد مع أطباق اللحوم والأطباق المختلفة مثل البيتزا أو الدجاج المشوي أو كفتة الحاتي ويتم تجهيزها في غضون دقائق.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

المكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، وهي كالتالي:

المقادير:

ثمرة كرنب صغيرة، ويتم تقطيعها وفرمها ناعماً بالسكين أو بواسطة مبشرة يدوية.

ثمرة جزر مبشور خشن.

ملعقة كبيرة من البصل الأبيض المفروم صغير.

ربع كوب من المايونيز.

3 معالق طعام من السكر، والسر الحقيقي للطعم المميز هو استبدال السكر بعسل النحل الطبيعي.

نصف كوب حليب كامل الدسم، وهذا هو ثاني الأسرار، وفي حال استخدام الحليب المعلب يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القشدة ومزجها مع الحليب جيداً.

ملعقة طعام خل أبيض.

ملعقة طعام وربع من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة ملح مع رشة فلفل أسود.

قومي بمزج جميع المقادير السائلة، العسل الأبيض مع الملح والفلفل والحليب والقشدة والمايونيز والخل وعصير الليمون وقومي بالتقليب جيداً باستخدام المضرب اليدوي حتى تحصلي على مزيج متجانس، ويمكن استخدام المضرب الكهربي حسب الرغبة.

بعد الانتهاء من عمل الصوص السابق، قومي بإضافة الكرنب المقطع والمبشور مع البصل والجزر، ويمكن بشرهم جميعاً باستخدام المبشرة اليدوية.

قومي بتقليب الخليط حتى تتأكدي من تمام التجانس، ثم قومي بوضع سلطة الكولسلو في الثلاجة بعد تغطيتها لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

يتم تقديمه مع الطبق المفضل لكِ ولأسرتك.

طريقة إعداد الكولسلوفوائد الملفوف

يتميز الملفوف باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة، فهو يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد، كما أنه غني أيضًا بالفيتامينات، فهو غني بفيتامين سي، كما أنه يحفز دفاعات الجسم ويسرع الشفاء من الأمراض، ويقلل مخلل الملفوف أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان، لأن المنتج غني بالألياف الغذائية المخمرة والبكتيريا المشقوقة، والتي تعمل على تطبيع وظيفة الأمعاء ولها تأثير مضاد للالتهابات.

يزيد الملفوف أيضاً من مقاومة الجسم للإجهاد وينشط عملية التمثيل الغذائي ويقوي القلب ويخفض نسبة الكوليسترول وله تأثير محارب الإمساك، وكانت هذه طريقة عمل سلطة الكول سلو بكل أسرارها.