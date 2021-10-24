مكون يجب إضافتة الي “سائل تنظيف الصحون” حفاظا علي حياتك وصحتك، في حالة كنتي سيدة وام يتوجب عليكي قراءة هذا المقال بالتفصيل، حيث تستخدم الأمهات مساحيق تنظيف الاطباق أكثر من مرة علي مدار اليوم، وذلك في حالة قيام ربة المنزل بغسل الأطباق يدويا أو في غسالة الصحون الكهربائية، وفي كلا الحالتين يتوجب عليكي إستخدام مسحوق تنظيف مناسب، ولاكن في الوقت نفسة نؤكد عليكي انة مهما كانت جودة ذلك المسحوق، يجب إضافة عنصر معين لة حتي يقلل من اضرارة، حيث إنة مهما بلغ سعر المنظف، فأنة يحتوي علي كيماويات يتوجب التخلص منها.

مكون يجب إضافتة الي “سائل تنظيف الصحون” حفاظا علي حياتك وصحتك

بالفعل نوضح لكي ما هو سر وطبيعة مكون يجب إضافتة الي “سائل تنظيف الصحون” حفاظا علي حياتك وصحتك، وهذا المكون هو الخل، خيث أنة من المعروف أن رواسب سائل التنظيف تظل عالقة في الأطباق والاواني مهما تكررت مرات شطفها بالماء، ولذلك ينصح الاطباء باضافة الخل للتخلص من تلك الرواسب والجير الغير ظاهر للعين المجردة، وذلك لضمان حياة افضل وصحة اقوي، ويعتبر الخل مادة فاصلة ومزيلة للمادة العالقة بعد الشطف باستخدام الماء وسائل التنظيف المستخدم.

إضافة الخل للتخلص من الرواسب

في حالة كنتي تبحثي عن مكون يجب إضافتة الي “سائل تنظيف الصحون” حفاظا علي حياتك وصحتك، يمكنكم تجربه هذا الطريقة واضافة كوب واحد من الخل المركز للمسحوق الذي تفضلي تنظيف اطباقك بة، عليكي وضع كوب الخل للمواد المنظفة وإتباع الخطوات التالية

قم بتفريغ مقدار كوب من سائل التنظيف الخاص بك لاعادى استخدامة لاحقا.

استبدلي كوب السائل المنظف بكوب كبير من الخل.

قومي برج الزجاجة جيدا حتي تمتزج كل المكونات جيدا.

أخيرا ابدائي في استخدام السائل والاسفنجة ونظفي الاطباق بالماء والصابون.

طريقة غسيل الأطباق يدويا

يتم إتباع تلك التقنية بديلا عن غسالة الصحون، عن طريق وضع الصابون السائل علي الاسفنجة، ثم البداء في دعك الاطباق بشكل دائري، والآن عليكي استخدام الماء جيدا لتنظيف الصابون الموضوع علي الاطباق، وفي حالة اضافة الخل سوف تقضي علي كل الرواسب سريعا.