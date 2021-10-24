اصنعي كريم القرنفل الطبيعي لشد الوجه ومحاربة التجاعيد

يعتبر كريم القرنفل ، هو كريم طبيعي يعمل على محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، يعتبر من الكريمات الآمنة التي تتكون من مكونات طبيعية جداً ولا تحتوي على أي مكون كيميائي، يُحضر من خلال تكلفة بسيطة جداً داخل المنزل، ويعتبر بديل للكثير من الكريمات مرتفعة الثمن، فهو يحتوي على القرنفل الذي يحمل الكثير من الخصائص والمركبات الهامة للبشرة، فهو يعالج حب الشباب لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وهو يعتبر قوي ومضاد للشيخوخة ويتم استخدامه في عمل العديد من مستحضرات التجميل، ويعد هذا الكريم صالح الاستخدام للوجه والرقبة وأيضاً لمنطقة تحت العينين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم القرنفل الكريم السحري لعلاج التجاعيد ومحاربة الشيخوخة.

مكونات عمل كريم القرنفل لشد الوجه

يتكون الكريم من مكونات معدودة ولكن تحمل العديد من الفوائد للبشرة والمكونات هي كما يلي:ـ

ثلاث ملاعق من القرنفل.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق صغيرة من جل الصبار.

عبوة فارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم القرنفل الكريم الطبيعي من خلال خطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء قابل للطهي نقوم بوضع ثلاث ملاعق من القرنفل المطحون أو القرنفل العادي، ثم نضيف إليه كوب من الماء. نرفع الوعاء على نار هادئة ونتركه لكي يغلي، ثم نرفعه من على النار ونتركه لكي يبرد ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش إذا تم استخدام القرنفل المطحون. نأخذ مقدار 3 ملاعق من مغلي القرنفل المصفى ونضعها في طبق صغير، ثم نضيف إليها ملعقة من زيت جوز الهند. ثم نضيف 3 ملاعق من جل الصبار ونخلط المكونات جيد حتي نتحصل على قوام كريمي. نضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ونحكم غلقها، ثم يتم حفظه داخل الثلاجة لمدة 7 أيام.

طريقة الاستخدام

يستخدم الكريم بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ

ننظف البشرة جيداً قبل استخدام الكريم.

ثم ندهن الوجه والرقبة بالكريم وذلك بعمل حركات دائرية حتي يمتصه الجلد تماماً، ثم ننام به ليلة كاملة حتي الصباح.

يغسل الوجه بالماء العادي ثم نرطبه بكريم مرطب مناسب للبشرة.

يكرر استخدام الكريم يومياً للحصول على نتائج سريعة.

فوائد القرنفل للوجه

يمتلك القرنفل العديد من الفوائد وذلك لاحتوائه على مادة الأوجينول التي تتميز بخصائص عديدة ومن أهم فوائده ما يلي:ـ

يساعد في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

قوي جداً في علاج حب الشباب وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا.

يرطب البشرة ويوحد لونها ويعيد لها النضارة والحيوية.

يساعد في تخفيف تورمات البشرة وتهدئة الحكة.

ماسك القرنفل للوجه

يتم تجهيز ماسك القرنفل للوجه باتباع الخطوات الآتية:-

نقوم بوضع ملعقة من القرنفل المطحون في طبق صغير، ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من العسل ونمزج المكونات.

ثم نضيف ربع ملعقة من عصير الليمون الطازج ونقلب المكونات، حتي تتجانس تماماً.

نضع الماسك على الوجه ثم نتركه لمدة ٢٠دقيقة حتي يجف تماماً، ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

نرطب الوجه بكريم مرطب مناسب للبشرة.

فوائد زيت القرنفل للبشرة

يحتوي زيت القرنفل على فوائد كثيرة منها ما يلي:ـ