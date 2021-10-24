كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بمكونات منزلية وجعله ناعماً كالحرير

كرياتين طبيعي لفرد الشعر، الكرياتين هو أحد أنواع المواد البروتينية التي توجد في خصلات الشعر، وذلك من أجل تغذية وتقوية الشعر وجعله أكثر لمعان وترطيب، وهناك بعض الأشخاص الذين تنخفض نسبة الكرياتين في شعرهم بشكل طبيعي، مما يتسبب في ظهور الشعر خشن ومجعد وجاف للغاية، لذلك يلجأ الكثير منهم في اتباع خطوات العلاج بالكرياتين لمدة أشهر معينة وذلك من أجل الحصول على شعر ناعم وقوي ولامع، ولكن هذا الكرياتين الصناعي له بعض الآثار الجانبية التي تلحق الأذى بالشعر على المدى البعيد مثل تساقط وتلف الشعر عندما تنتهي صلاحيته، لذلك اخترنا لكم اليوم أفضل كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد وتنعيمه، تابعوا معنا.

كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد

هناك بعض المواد والمكونات التي توفرها لنا الطبيعة والتي تستخدم في علاج الكثير من مشاكل الشعر المختلفة، وتؤدي دور الكرياتين الطبيعي لتقوية الشعر وتغذيته من الجذور وحتى الأطراف، ومن بين أهم تلك المواد التي تعد كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد هي:

بياض البيض من أفضل المكونات الطبيعية المغذية لبصيلات الشعر والعمل على فرد الخصلات المجعدة، حيث يمكن فرد الشعر من خلال خلط بياض حبتان من البيض مع ربع كوب من زيت الزيتون، ثم يوزع الخليط على الشعر بواسطة مشط واسع، ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، ويجفف جيداً مع دهن خصلات الشعر بالقليل من زيت جوز الهند.

بياض البيضهلام الصبار

كذلك يعد جل الصبار اللزج الذي يتم استخراجه من أوراق الصبار السميكة من أفضل كرياتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيم خصلاته، وهذا بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن الثمينة والضرورية لصحة الشعر، ويمكن استخدام هذه الوصفة من هلام الصبار من خلال ما يأتي:

مزج ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الخام مع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

إضافة ملعقة كبيرة من الثوم المفروم وربع كوب من عصير الخيار إلى المزيج.

خلط المكونات مع بعضها جيداً من أجل الحصول على قوام كريمي متماسك، ثم يوزع الخليط على كامل أجزاء الشعر.

ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف بالماء الفاتر والبلسم.

يتم مزج 2 ملعقة كبيرة من المايونيز مع القليل من الشامبو المضاد للقشرة.

يتم تطبيق الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة مع لبس بونيه للشعر.

يغسل الشعر بعد مرور الوقت بالشامبو والبلسم ، ثم تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

استمتعي بشعر لامع وناعم كالحرير مثل صالون التجميل، حيث أن الوصفات الطبيعية تعطي نتيجة سحرية وأمنة على الشعر.

المايونيز