طريقة عمل البان كيك الاصلي في المنزل خطوة بخطوة

يحتاج عدد كبير من السيدات إلي معرفة طريقة عمل البان كيك حيث يعد البان كيك أحد أشهر وأفضل الوصفات التي تحمل أصول أمريكية. واستطاعت ان تحصل علي اعجاب الكثير من الأشخاص في كافة الدول العربية والعالم ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل البان كيك في المنزل بأسهل الخطوات.

طريقة عمل البان كيك

يمكنك تحضير البان كيك في المنزل بأقل المكونات فهي لا تحتاج إلي الكثير من المقادير كما انها من الوصفات السريعة التي يمكنك تناولها كوجبة للفطور. وتقدم وجبة البان كيك مع المشروبات أو صلصة الشوكولاتة. ويمكنك استكشاف ومعرفة طريقة عمل البان كيك من خلال موقع ثقفني.

1 كوب من الطحين.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر.

بيضة واحدة.

كوب واحد من الحليب.

2 ملعقة من الزبدة أو الزيت النباتي.

قومي باحضار وعاء وضعي كل من الطحين والبيكنج بودر بة وقومي بمزج المكونات مع بعضها بعد ذلك اصنعي حفرة في الوسط.

بعد ذلك احضري وعاء اخر وقومي بإخفاق البيضة بة مع الزبدة المذابة والحليب وقومي بتحريك المكونات مع بعضها جيداً.

قومي بوضع المزيج في الحفرة المتواجدة في الوعاء الأول وقومي بتحريك كافة المكونات مع بعضها بملعقة مسطحة.

بعد ذلك قومي بتغطية المزيج واتركيه لمدة نصف ساعة.

احضري ملعقة من الزبدة وقومي باذابته في مقلاة وقومي بوضع نصف مغرفة من المزيج في هذه المقلاة.

عند ظهور فقاعات على البان كيك قومي بقلبها على الوجه الاخر واتركيها حتى يصبح لونها ذهبي.

قومي بتكرار هذة العملية حتي تنتهي كمية المزيج المتواجدة.

مكونات عمل البان كيكطريقة تحضير البان كيكطريقة عمل البان كيك فاطمة ابو حاتي

يحتاج عدد كبير من السيدات معرفة طريقة عمل البان كيك مع فاطمة أبو حاتي فهي توفر طريقة مميزة للغاية لعمل البان كيك في المنزل.

كوب ونصف دقيق.

معلقه كبيره بيكنج بودر.

1 كوب حليب.

1 معلقه كبيره خل.

معلقه كبيره سكر.

ربع كوب زيت سلايت.

معلقه صغيره فانيليا.

رشة ملح.

مكونات عمل البان كيك فاطمة ابو حاتي