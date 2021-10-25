سر جمال نساء المغرب كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة في دقائق

كريم الفازلين والنشا ، كريم السحر كنز من كنوز الطبيعة، يجعل البشرة بيضاء في دقائق ويعطيها النضارة والحيوية في أسرع وقت، ويزيل الاسمرار منها بكل سهولة، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة ويعيد أصلحها من جديد، ويعيد لها شبابها ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويعرف بقوة الجبارة في محاربة التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات، وهو من الكريمات المشهورة في دولة المغرب حيث يقوم نساء المغرب باستخدامه بشكل يوم حتى تظهر المرأة جمالها وأنوثتها أمام الناس، كما يمكن استخدامه كمرطب طبيعي للبشرة الجفاف، وهو من أكثر الكريمات التي تستخدم لعلاج تشقق القدم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة. مكونات كريم الفازلين والنشا الرهيب مكونات كريم الفازلين والنشا الرهيب يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النضارة والحيوية وتحافظ على نضارتها لفترة طويلة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقتين من الفازلين طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت وهى كالتالي:- نحضر علبة فارغة ونضع البيكنج بودر، والنشا مع بعض ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

نقوم بإضافة الفازلين للخليط ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي رائع.

ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك.

نقوم بدهن الوجه بالكريم يومياً قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة.

نكرر وضع الكريم على البشرة لمدة شهر على الأقل مع مراعاة تجنب البشرة للشمس.

يفضل استخدام الكريم قبل النوم ولا يمكن استخدامه أثناء النهار حتى لا نسبب اسمرار البشرة. فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يمنحها الكريم للبشرة وهى كالتالي:- يعيد للبشرة نضارة وحيويتها ويجها تبدو أصغر سناً. يحارب الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المزعجة. كما يساعد على تدفق الدم للبشرة مما يجعلها أكثر نضارة. يعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الحارقة. كما يزيل الحبوب والبثور التي تشوه مظهر الوجه. يمنح البشرة النعومة ويحافظ على ترطيبها ويحميها من التشققات التي تصيبها في فترة الشتاء. يغذي البشرة ويحميها من البكتريا والفطريات التي تتراكم عليها. كما يعمل على غلق المسام الواسعة ويساعد على تنظيفها بعمق. يتغلغل داخل مسام الوجه فيخرج الاوساخ والدهون ويجعله رائع وجميل. يحارب الخطوط البيضاء التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً. يعمل كمرطب طبيعي للبشرة ويساعد على تنعيمها ويحميها من الجفاف. الوسوم

كريم الفازلين والنشا ، كريم السحر كنز من كنوز الطبيعة، يجعل البشرة بيضاء في دقائق ويعطيها النضارة والحيوية في أسرع وقت، ويزيل الاسمرار منها بكل سهولة، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة ويعيد أصلحها من جديد، ويعيد لها شبابها ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويعرف بقوة الجبارة في محاربة التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات، وهو من الكريمات المشهورة في دولة المغرب حيث يقوم نساء المغرب باستخدامه بشكل يوم حتى تظهر المرأة جمالها وأنوثتها أمام الناس، كما يمكن استخدامه كمرطب طبيعي للبشرة الجفاف، وهو من أكثر الكريمات التي تستخدم لعلاج تشقق القدم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة. مكونات كريم الفازلين والنشا الرهيب مكونات كريم الفازلين والنشا الرهيب يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النضارة والحيوية وتحافظ على نضارتها لفترة طويلة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقتين من الفازلين طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت وهى كالتالي:- نحضر علبة فارغة ونضع البيكنج بودر، والنشا مع بعض ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل الرغوة.

نقوم بإضافة الفازلين للخليط ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي رائع.

ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك.

نقوم بدهن الوجه بالكريم يومياً قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة.

نكرر وضع الكريم على البشرة لمدة شهر على الأقل مع مراعاة تجنب البشرة للشمس.

يفضل استخدام الكريم قبل النوم ولا يمكن استخدامه أثناء النهار حتى لا نسبب اسمرار البشرة. فوائد كريم الفازلين والنشا للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يمنحها الكريم للبشرة وهى كالتالي:- يعيد للبشرة نضارة وحيويتها ويجها تبدو أصغر سناً. يحارب الشيخوخة وعلامات تقدم العمر المزعجة. كما يساعد على تدفق الدم للبشرة مما يجعلها أكثر نضارة. يعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الحارقة. كما يزيل الحبوب والبثور التي تشوه مظهر الوجه. يمنح البشرة النعومة ويحافظ على ترطيبها ويحميها من التشققات التي تصيبها في فترة الشتاء. يغذي البشرة ويحميها من البكتريا والفطريات التي تتراكم عليها. كما يعمل على غلق المسام الواسعة ويساعد على تنظيفها بعمق. يتغلغل داخل مسام الوجه فيخرج الاوساخ والدهون ويجعله رائع وجميل. يحارب الخطوط البيضاء التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً. يعمل كمرطب طبيعي للبشرة ويساعد على تنعيمها ويحميها من الجفاف.

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