كيك القرفة بالزبادي بنكهة رائعة ولذيذة جداً

يعتبر كيك القرفة بالزبادي، كيك هش وطري ولذيذ له نكهة جميلة ورائحة رائعة، يتم تحضير بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وغير مكلفة، يتم مزجه بنكهة القرفة الجميلة ويتم تزينه بخليط من السكر والحليب أو يمكن تزينه ببعض أنواع المكسرات التي نرغب بها ونفضلها، وتعتبر القرفة من النكهات الجميلة التي يتم إضافتها للعديد من الأطعمة بمختلف أنواعها والحلويات أيضاً وتستخدم أيضاً كنوع من التزيين للحلويات، فهي تعطي مذاق رائع ورائحة جميلة كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، وإضافتها إلي الكيكة تعطي لها مذاق لذيذ ومختلف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك القرفة بالزبادي بنكهة رائعة ولذيذة.

مكونات عمل كيك القرفة بالزبادي

تعتبر مكونات الكيك بسيطة وسهلة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

حبة من البيض.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة من القرفة المطحونة.

للوجه

ربع كوب من السكر البودر.

ملعقتين من الحليب السائل.

طريقة التحضير

يتم تجهيز كيك القرفة بالزبادي بالخطوات الآتية:ـ

في وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق مع الملح وكوب من كمية السكر المستخدمة فقط والبيكنج صودا . ثم نقوم بوضع اللبن في وعاء آخر ونضيف إليه البيضة والزيت ونخلط المكونات حتي تتجانس. نضيف الخليط السائل إلي خليط الدقيق، ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتي تتجانس تماماً. ثم نقوم بمزج نصف كوب السكر البودر المتبقي مع ملعقتين القرفة المطحونة في طبق صغير. نضيف نصف كمية خليط الكيكة في قالب مدهون بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نقوم بوضع خليط السكر والقرفة في المنتصف مع توزيعه بشكل جيد. نصب كمية خليط الكيك المتبقي ثم نقوم بتحريك الخليط باستخدام عود خشبيي حتي يمتزج بخليط السكر والقرفة.

طريقة التسوية