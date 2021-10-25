دلكي بكريم الكركم وماء الورد لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وإزالة السواد والجلد الميت للعروس

تسعى جميع الفتيات ان تتمتع ببشرة صافية نقية تكون خالية من العيوب وتكون رطبة ناصعة البياض، فأبحث عن طرق عديدة للحصول على بشرة نقية وتستخدم مستحضرات التجميل المتنوعة وتكون باهظة الثمن ومكلفة جدا ولكن بدون جدوى بل بالعكس قد تضر بالبشرة وتجعلها تعاني من مشكلات كثيرة، فتسعى إلى البحث عن تلك الوصفات الطبيعية التي لا تضر بل تجعل البشرة صافية خالية من أي عيوب بها ظهور الحبوب والبقع السوداء بها.كريم الكركم وماء الورد لتبييض البشرة
نجد أن خلطة الكركم وماء الورد من اميز الوصفات الطبيعية وفوائدها للبشرة اهلا فوائد متنوعة للبشرة حيث تقضي على الحبوب والنمش وتمنع من ظهور التجاعيد في البشرة وتجعلها نقية وفيما يلي طريقة تحضير الماسك:
المقادير
- إحضار ملعقة صغيرة من الكركم.
- مقدار من الدقيق الأبيض بما يعادل ملعقتين صغيرتين.
- 250 جرام من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء صغير تمزج به مكونات الماسك من الكركم ونضيف عليه ملعقتين صغيرتين من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق من ماء الورد ونخلطهم جيدا حتى تتكون عجينة لينة.
- نقوم بوضع الماسك على البشرة ونفردها بشكل كامل.
- نترك الماسك علي الوجه حتي يتم جفاف لمدة لا تتجاوز ثلث ساعة.
- نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر حتى نزيل آثار الماسك من على الوجه.
- نتبع الخلطة بشكل دوري يمكن ان تستخدمه على الأقل يومين في الأسبوع الواحد حتي نحصل علي افضل النتائج.
حدوث اسمرار في الوجه من المشاكل التي قد تزعج الكثير من النساء، وذلك قد يرجع إلى التعرض الدائم للشمس، ويمكن أن يظهر بعض البقع الداكنة أيضًا ولذلك تبحث الكثير من النساء عن إيجاد حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة وسوف نتعرف على كيفية تحضير كريم طبيعي مكون من الكركم وماء الورد يساعد في تبيض البشرة وتوحيد لونها بشكل مثالي وذلك من خلال متابعة هذا المقال
المقادير
- استخدام ملعقة صغيرة من خشب الصندل البودر.
- مقدار من الكركم اللودر بما يعادل ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير
- نضع مزيج من خشب الصندل اللودر ونضيف إليه مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من ماء الورد في إناء صغير.
- نخلط مكونات الماسك مع بعض حتي يتم تجانسهم حتى يكونوا عجينة متماسكة.
- نفرد الماسك على البشرة بأكملها ونتركه لمدة ربع ساعة.
- نغسل البشرة بالماء البارد واستخدام اي غسول مناسب للبشرة.
- ينصح باستخدام الماسك بشكل مستمر تحصل على افضل النتائج المذهلة في جعل البشرة نضرة ومشرقة خالية من وجود أي مشاكل علي الاطلاق فهو الحل الأمثل لتفتيح البشرة وتجعلها خالية من العيوب.
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تسعى جميع الفتيات ان تتمتع ببشرة صافية نقية تكون خالية من العيوب وتكون رطبة ناصعة البياض، فأبحث عن طرق عديدة للحصول على بشرة نقية وتستخدم مستحضرات التجميل المتنوعة وتكون باهظة الثمن ومكلفة جدا ولكن بدون جدوى بل بالعكس قد تضر بالبشرة وتجعلها تعاني من مشكلات كثيرة، فتسعى إلى البحث عن تلك الوصفات الطبيعية التي لا تضر بل تجعل البشرة صافية خالية من أي عيوب بها ظهور الحبوب والبقع السوداء بها.كريم الكركم وماء الورد لتبييض البشرة
نجد أن خلطة الكركم وماء الورد من اميز الوصفات الطبيعية وفوائدها للبشرة اهلا فوائد متنوعة للبشرة حيث تقضي على الحبوب والنمش وتمنع من ظهور التجاعيد في البشرة وتجعلها نقية وفيما يلي طريقة تحضير الماسك:
المقادير
- إحضار ملعقة صغيرة من الكركم.
- مقدار من الدقيق الأبيض بما يعادل ملعقتين صغيرتين.
- 250 جرام من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء صغير تمزج به مكونات الماسك من الكركم ونضيف عليه ملعقتين صغيرتين من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق من ماء الورد ونخلطهم جيدا حتى تتكون عجينة لينة.
- نقوم بوضع الماسك على البشرة ونفردها بشكل كامل.
- نترك الماسك علي الوجه حتي يتم جفاف لمدة لا تتجاوز ثلث ساعة.
- نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر حتى نزيل آثار الماسك من على الوجه.
- نتبع الخلطة بشكل دوري يمكن ان تستخدمه على الأقل يومين في الأسبوع الواحد حتي نحصل علي افضل النتائج.
حدوث اسمرار في الوجه من المشاكل التي قد تزعج الكثير من النساء، وذلك قد يرجع إلى التعرض الدائم للشمس، ويمكن أن يظهر بعض البقع الداكنة أيضًا ولذلك تبحث الكثير من النساء عن إيجاد حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة وسوف نتعرف على كيفية تحضير كريم طبيعي مكون من الكركم وماء الورد يساعد في تبيض البشرة وتوحيد لونها بشكل مثالي وذلك من خلال متابعة هذا المقال
المقادير
- استخدام ملعقة صغيرة من خشب الصندل البودر.
- مقدار من الكركم اللودر بما يعادل ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير
- نضع مزيج من خشب الصندل اللودر ونضيف إليه مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من ماء الورد في إناء صغير.
- نخلط مكونات الماسك مع بعض حتي يتم تجانسهم حتى يكونوا عجينة متماسكة.
- نفرد الماسك على البشرة بأكملها ونتركه لمدة ربع ساعة.
- نغسل البشرة بالماء البارد واستخدام اي غسول مناسب للبشرة.
- ينصح باستخدام الماسك بشكل مستمر تحصل على افضل النتائج المذهلة في جعل البشرة نضرة ومشرقة خالية من وجود أي مشاكل علي الاطلاق فهو الحل الأمثل لتفتيح البشرة وتجعلها خالية من العيوب.
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