بدون حلة ضغط ملعقة رهيبة لتسوية اللحمة بسرعة مهما كان حجمها هتبقي طرية جداً

في بعض الأحيان قد تتأخر السيدات في عملهن، وبجانب ذلك فإنها تحتاج إلى إعداد الطعام بشكل سريع، وبعض الأطباق قد تحتاج إلى وقت كبير في طهيها مثل اللحمة، فتلجأ معظم النساء إلى استخدام حلة الضغط التي تعمل على تسوية الطعام بسرعة كبيرة وفي اقل من المدة التي تأخذها على البوتاجاز، ولكن حلة الضغط تسبب الكثير من الأمراض.

تحتاج اللحمة إلى وقت كبير جدًا في الطهي، وخصوصًا إذا كانت لحوم حيوانات صغيرة في السن، فتلجأ بعض النساء لاستخدام حلة الضغط، واليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لإعداد اللحمة، والوصفة بكل تفاصيلها:

المكونات

نصف كيلو من اللحمة.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

فص ثوم صحيح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة السكر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

3 ورقات من ورق الغار.

3 حبات من الحبهان.

نصف ملعقة من الفلفل الأسمر.

وعاء مناسب لكمية اللحمة.

لتران من الماء المغلي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الطعام.

هذه الطريقة ن أسرع طرق تسوية اللحمة، فهي تأخذ فقط نصف وقت التسوية العادية لها على البوتاجاز، ولضمان تسوية اللحمة بسرعة عليكِ سيدتي بتتبع الخطوات الأتية:

في البداية يتم غسل اللحمة جيدًا بالماء والملح، ووضعها في مصفا حتى يتم التخلص من جميع المياه الموجودة بها. بعد ذلك تقطيع اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم. يتم تقشير البصل والطماطم وغسلهم جيدًا. بواسطة سكين حادة يتم تقطيعهم إلى مكعبات متوسطة الحجم. في حلة على النار يتم وضع كلعقة كبيرة م نزيت الطعام. وتركها حتى تسخن. يتم وضع قطع اللحمة في الحلة على نار عالية جدًا، وذلك حتى تأخذ اللحمة صدمة ويسهل طهيها بسهولة. يتم إضافة ورق الغار وال حبهان أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك البصل والطماطم والثوم. يتم تغطية الحلة وخفض النار قليلًا وتركها لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يتم إضافة الماء المغلي والملح والفلفل الأسمر، وكذلك السكر والخل الأبيض. يتم تغطية الحلة جيدًا وتركها حتى تنضج على نار عالية، وفي غضون نصف ساعة سوف تنضج اللحمة بسرعة جدًا.

تسوية اللحمة قد يعاني منها الكثير، وذلك قد يرجع إلى أنها يمكن أن تأخذ وقت طويل حتى يتم سواها بالشكل المطلوب، وهناك بعض الطرق الي يمكن استخدامها بكل سهولة، والتي قد تساعد في تسريع نضج اللحم بشكل أفضل ويجعلها طريه ولا يغير من طعمها أو من قيمتها الغذائية وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على بعض هذه الطرق.