ألذ بسكويت للفطار طريقة عمل بسكويت الشاى الاقتصادي الخفيف الهش بطعم يدوب دوب

بسكوت الشاي المقرمش اللذيذ، الكثير من الناس تفضلو كوجبة خفيفة يتم تناولها في الصباح، يحبه الكبير والصغير، ويتم شرائة دائمًا من الخارج ولكن دائمًا يكون غير مضمون وفد يكون مزود ببعض المواد الحافظة التي قد تضر بصحة أطفالنا ولذلك سنتعرف من خلال متابعة هذا المقال على طريقة تجهيز في المنزل توفيرًا لكل ام وايضًا بمكونات مضمونة وصحية.

طريقة تجهيز بسكوت الشاي الهش المقرمش في المنزل بكل سهولة

يمكن تجهيز بسكوت الشاي السادة، في خلال دقائق معدودة وذلك من خلال بعض المكونات التي تكن متوفرة بالفعل في كل منزل وخطوات تجهيزه من خلال اتباع الآتي:

المكونات

بيضتين متوسطة الحجم.

ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج باودر.

كوب من السكر البودرة الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من السمن.

في بطولة مناسبة الحجم لكل المكونات.

أخفقي البيض بواسطة المضرب الكهربائي على أعلى درجة.

استمري في الخفق حتى يصبح سائلًا بدون اي لزوجه.

اضيفي السكر الان واعيدي الخفق مرة أخرى حتى يصبح الخليط ابيض ومرتفع القوام بشكل واضح.

اضيفي الفانيليا واعيدي الخفق.

اضيفي السكن واستمرار في الخفق حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

الان اخلطي البيكنج باودر مع الدقيق ورش الملح.

اضيفي الدقيق الان مع المكونات ولكن بشكل تدريجي.

استغني عن المضرب الكهربائي.

قومي بلم العجينة بيدك جيدًا ط.

جمعي كل المكونات في العجينة.

الان اتركي العجينة خمسة دقائق حتى ترتاح.

افردي العجينة على سطح صلب.

قطعي قطع البسكويت بالسكينة بالشكل المطلوب، أو شكليها بأستخدام اشكال البسكويت المتوفرة في الأسواق.

رصي قطع البسكوت في صينية مدهونة بالزيت.

ادخلي الصينية الان الفرن على درجة حرارة متوسطة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركيه لمدة عشرة دقائق.

بعد المدة افتحي الفرن ثم قومي برفع الصينية تحت الشواية حتى يتغير لون الوجه أيضًا.

الان بعد نضجه من كل الجوانب.

اخرجي البسكوت من الفرن ثم ضعيه في طبق مناسب.

غطي البسكوت بغطاء حتى يصبح مقرمش.

الان تناول البسكول المقرمش الخفيف بكوب الشاي والف هنا وشفا

طريقة التحضير والتجهيز