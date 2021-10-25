ألذ كيكة هتفطري بيها طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية بطعم هش ولذيذ بالخطوات

يرغب العديد من الأشخاص في عمل كيك الزبادي الاقتصادي في المنزل، نظراً لأنها تعتبر من الطرق الغير مكلفة ولا تتطلب من أي سيدة دفع الكثير من الأموال مقابل الحصول على ذلك، بالإضافة إلى أنها تتميز بمذاقها الشهي وطعمها الرائع، ولهذا يزداد البحث بشكل كبير حول الطريقة التي لابد من إبتاعها، حتى يتم عمل كيك الزبادي الاقتصادي. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المقادير: 2 كأس من الدقيق.

2 ملعقة من البيكنج باودر.

3 بيضة.

ملعقة فانيليا.

1\2 كأس من الزبادي.

مقدار من السكر بما يعادل كأس.

1\2 كأس من الزيت. كيفية التحضير: ضبط الفرن على 180 درجة حرارة مئوية.

وضع سكر وبيض داخل إناء.

مزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد لفترة تصل إلى 5 دقائق.

إضافة الزيت والبيكنج باودر والفانيليا والزبادي مع بعضهما البعض إلى المزيج.

مزج المكونات مع بعضهم البعض، حتى يتم الحصول على مزيج متماسك.

وضع الدقيق على المزيج مع الاستمرار بالخلط..

دهن الصينية بالزيت النباتي.

وضع الطحين. وذلك لمنع حدوث التصاق الكيكة بالصينية.

وضع الكيك داخل الفرن لفترة تصل إلى نصف ساعة.

إزالتها من الفرن، ليصبح اللون أقرب إلى اللون الأحمر.

تقديمها إلى الضيوف مع الشاي أو تقدميها مع القهوة الساخنة. كيفية عمل الكيك على طريقة منال العالم كيفية عمل الكيك على طريقة منال العالم المقادير: رشة ملح.

كأس من السكر.

1\4 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 كأس من الدقيق.

1\2 كأس من زيت الذرة.

كأس من الزبادي.

3 بيضة. كيفية التحضير ضبط الفرن على 180 درجة حرارة مئوية.

وضع السكر والبيض داخل إناء مع مزجهم جيداً.

إضافة الزيت والزبادي إلى المزيج مع الاستمرار في مزجهم.

إضافة الدقيق في وعاء، وبعد ذلك يتم إضافة البيكنج باودر إليه والملح والفانيليا والبرتقال، وأيضاً بيكربونات الصوديوم.

إضافة المزيج مع بعضهما البعض مع ساتخدام المضرب، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

دهن الصينية باستخدام زيت نباتي، لمنع التصاقها بالصينية.

ترك الكيك بالفرن حتى نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها بعد تغير لونها إلى الأحمر.

إضافة الكيك إليه مع تركها لتتشبع.

إضافة سكر البودرة إلى الكيك وتقديمها بعد ذلك. الوسوم

يرغب العديد من الأشخاص في عمل كيك الزبادي الاقتصادي في المنزل، نظراً لأنها تعتبر من الطرق الغير مكلفة ولا تتطلب من أي سيدة دفع الكثير من الأموال مقابل الحصول على ذلك، بالإضافة إلى أنها تتميز بمذاقها الشهي وطعمها الرائع، ولهذا يزداد البحث بشكل كبير حول الطريقة التي لابد من إبتاعها، حتى يتم عمل كيك الزبادي الاقتصادي. طريقة عمل كيك الزبادي طريقة عمل كيك الزبادي المقادير: 2 كأس من الدقيق.

2 ملعقة من البيكنج باودر.

3 بيضة.

ملعقة فانيليا.

1\2 كأس من الزبادي.

مقدار من السكر بما يعادل كأس.

1\2 كأس من الزيت. كيفية التحضير: ضبط الفرن على 180 درجة حرارة مئوية.

وضع سكر وبيض داخل إناء.

مزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد لفترة تصل إلى 5 دقائق.

إضافة الزيت والبيكنج باودر والفانيليا والزبادي مع بعضهما البعض إلى المزيج.

مزج المكونات مع بعضهم البعض، حتى يتم الحصول على مزيج متماسك.

وضع الدقيق على المزيج مع الاستمرار بالخلط..

دهن الصينية بالزيت النباتي.

وضع الطحين. وذلك لمنع حدوث التصاق الكيكة بالصينية.

وضع الكيك داخل الفرن لفترة تصل إلى نصف ساعة.

إزالتها من الفرن، ليصبح اللون أقرب إلى اللون الأحمر.

تقديمها إلى الضيوف مع الشاي أو تقدميها مع القهوة الساخنة. كيفية عمل الكيك على طريقة منال العالم كيفية عمل الكيك على طريقة منال العالم المقادير: رشة ملح.

كأس من السكر.

1\4 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 كأس من الدقيق.

1\2 كأس من زيت الذرة.

كأس من الزبادي.

3 بيضة. كيفية التحضير ضبط الفرن على 180 درجة حرارة مئوية.

وضع السكر والبيض داخل إناء مع مزجهم جيداً.

إضافة الزيت والزبادي إلى المزيج مع الاستمرار في مزجهم.

إضافة الدقيق في وعاء، وبعد ذلك يتم إضافة البيكنج باودر إليه والملح والفانيليا والبرتقال، وأيضاً بيكربونات الصوديوم.

إضافة المزيج مع بعضهما البعض مع ساتخدام المضرب، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

دهن الصينية باستخدام زيت نباتي، لمنع التصاقها بالصينية.

ترك الكيك بالفرن حتى نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها بعد تغير لونها إلى الأحمر.

إضافة الكيك إليه مع تركها لتتشبع.

إضافة سكر البودرة إلى الكيك وتقديمها بعد ذلك.

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