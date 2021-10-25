بمقادير قطنية وهشة طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بأقل التكاليف بالخطوات

العيش الفينو واحد من أنواع العيش التي تتمتع بملمس ناعم، بالإضافة إلى مذاقه الرائع وطعمه الشهي، فالعيش الفينو يتكون من مجموعة من المقادير الرئيسية، كالخميرة والماء الساخن والملح، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم وضع الزينة عليه من خلال السمسم والشوفان، مما يمنحه المذاق الجيد. طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو المكونات: 2 كأس من الماء الدافئ.

مقدار من دقيق الفينو بما يعادل كيلو.

2 كأس من السكر.

1\2 كأس من الزيت.

مقدار من الخميرة بما يعادل ملعقة. كيفية التحضير هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير العيش الفينو، وإليكم أهمها؛ كالتالي: مزج الماء الدافئ والسكر والخميرة والدقيق مع بعضهم البعض.

لابد من مزج المكونات مع بعضها البعض، وتترك حتى 15 دقيقة، ويجب ترك العجينة حتى تخمر جيداً.

قطع العجينة إلى شرائح.

الإتيان بصينية عليها كمية من الزيت، وبعد ذلك يتم وضع شرائح عجينة على الفينو.

ترك العجينة في مكان دافئ لفترة تصل إلى ساعة، لتتخمر.

وضع الصينية داخل الفرن، مع ضبط الفرن على أعلى درجة حرارة.

يتم تركها داخل الفرن، لينضج ويتحول لونه إلى اللون الأحمر من جميع الجوانب.

وضع الفينو في أطباق ليبرد، وبعد ذلك يتم تقديمه للتناول مع الوجبات الغذائية. طريقة عمل الخبز الفينو بالمنزل طريقة عمل الخبز الفينو بالمنزل المكونات: مقدار من الماء الدافئ.

مقدار من الدقيق بما يعادل كيلو.

ثلاث ملاعق من السكر.

أربع ملاعق من الزيت.

أربع ملاعق من الخميرة الفورية.

ماء دافئ. كيفية تحضير الفينو في المنزل إضافة السكر إلى الخميرة والماء الدافئ مع بعضهما البعض لبضع دقائق.

وضع الخليط إلى الدقيق مع البدأ بالمزج جيداً، ويشترط إضافة الماء إليه.

بعد الانتهاء من العجن، لابد من إضافة الزيت منعاً لالتصاق العجينة، ولابد أن تكون على درجة حرارة متوسطة.

لابد من تقسيمها إلى عدة كرات مع فردها هذه الكرات باستخدام النشابة.

تشكيل كل قرص على حدة، لتصبح على شكل أسطوانة.

وضعها داخل الصينية مع إضافة السمسم وحبة البركة تبعاً للرغبة.

دهن الوجه باستخدام بيضة، حتى يتم تحمير وجه الفينو.

وضعها داخل الفرن لفترة تقدر بنحو 30 دقيقة. الوسوم

العيش الفينو واحد من أنواع العيش التي تتمتع بملمس ناعم، بالإضافة إلى مذاقه الرائع وطعمه الشهي، فالعيش الفينو يتكون من مجموعة من المقادير الرئيسية، كالخميرة والماء الساخن والملح، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم وضع الزينة عليه من خلال السمسم والشوفان، مما يمنحه المذاق الجيد. طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو المكونات: 2 كأس من الماء الدافئ.

مقدار من دقيق الفينو بما يعادل كيلو.

2 كأس من السكر.

1\2 كأس من الزيت.

مقدار من الخميرة بما يعادل ملعقة. كيفية التحضير هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير العيش الفينو، وإليكم أهمها؛ كالتالي: مزج الماء الدافئ والسكر والخميرة والدقيق مع بعضهم البعض.

لابد من مزج المكونات مع بعضها البعض، وتترك حتى 15 دقيقة، ويجب ترك العجينة حتى تخمر جيداً.

قطع العجينة إلى شرائح.

الإتيان بصينية عليها كمية من الزيت، وبعد ذلك يتم وضع شرائح عجينة على الفينو.

ترك العجينة في مكان دافئ لفترة تصل إلى ساعة، لتتخمر.

وضع الصينية داخل الفرن، مع ضبط الفرن على أعلى درجة حرارة.

يتم تركها داخل الفرن، لينضج ويتحول لونه إلى اللون الأحمر من جميع الجوانب.

وضع الفينو في أطباق ليبرد، وبعد ذلك يتم تقديمه للتناول مع الوجبات الغذائية. طريقة عمل الخبز الفينو بالمنزل طريقة عمل الخبز الفينو بالمنزل المكونات: مقدار من الماء الدافئ.

مقدار من الدقيق بما يعادل كيلو.

ثلاث ملاعق من السكر.

أربع ملاعق من الزيت.

أربع ملاعق من الخميرة الفورية.

ماء دافئ. كيفية تحضير الفينو في المنزل إضافة السكر إلى الخميرة والماء الدافئ مع بعضهما البعض لبضع دقائق.

وضع الخليط إلى الدقيق مع البدأ بالمزج جيداً، ويشترط إضافة الماء إليه.

بعد الانتهاء من العجن، لابد من إضافة الزيت منعاً لالتصاق العجينة، ولابد أن تكون على درجة حرارة متوسطة.

لابد من تقسيمها إلى عدة كرات مع فردها هذه الكرات باستخدام النشابة.

تشكيل كل قرص على حدة، لتصبح على شكل أسطوانة.

وضعها داخل الصينية مع إضافة السمسم وحبة البركة تبعاً للرغبة.

دهن الوجه باستخدام بيضة، حتى يتم تحمير وجه الفينو.

وضعها داخل الفرن لفترة تقدر بنحو 30 دقيقة.

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