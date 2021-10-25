ألذ وأجمل الطرق لتحضير كرات الشيكولاتة اللذيذة وبمكونات بسيطة وطعم رائع

يعشق الكثير تناول الشيكولاتة وذلك بسبب مذاقها الرائع الذي يعطي احساس بالسعادة، حيث يحب الأطفال والكبار تناولها في أي وقت، فهناك أشكال كثيرة ومختلفة من الشيكولاتة مفيدة وصحية، ونظراً لعشق تناولها نجد السيدات يبتكبروا في تقديمها، ومن الحلوي المشهورة هي كرات الشيكولاتة، فسوف نتحدث عن طريقة عمل كرات الشيكولاتة العادية، وكرات الشيكولاتة بالسميد. طريقة عمل كرات الشيكولاتة العادية طريقة عمل كرات الشيكولاتة العادية المكونات 4 أكياس من البسكويت السادة.

1 ملعقة من الزبدة الذائبة.

2 ملعقة من اللبن، ويمكن أن نحتاج اكثر.

5 ملعقة من الشيكولاتة، ثم يتم اذابتها.

جوز الهند.

لوز حبيبات. طريقة التحضير نقوم بإحضار البسكويت السادة، ثم يتم طحنة جيداً، ونضعة داخل وعاء كبير.

نضع الشيكولاتة علي البسكويت، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم يتم إضافة الزبدة، ونستمر في الخلط.

يتم إضافة الحليب ثم يتم عجنها جيداً حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة.

نشكل العجين الي كرات حسب الرغبة، ويوضع داخلها اللوز، ثم نغلقها جيداً.

نضع الكرات داخل طبق جوز الهند، حتي تكون كرات الشيكولاتة مغطاة بة، ثم نتركها في وعاء التقديم. طريقة عمل كرات الشيكولاتة بالسميد طريقة عمل كرات الشيكولاتة بالسميد المكونات 1/2 كأس من السكر.

1/2 كأس من جوز الهند.

1/4 كأس من الكاكاو.

1 كأس من اللبن.

1 كأس من السميد.

1/2 ملعقة من الفانيليا.

1 ملعقة من الزبدة.

قرفة بمقدار بسيط.

للتزيين شيكولاتة. طريقة التحضير نضع إناء بداخلة اللبن علي النار، ثم نضيف الزبدة، ونخلطهم حتي تتجانس الزبدة مع الحليب.

نقوم بوضع السكر ثم يخلط جيداً.

نضيف الفانيليا، والكاكاو، جوز الهند، والقرفة، ثم نقلبهم جيداً مع بعضهم، وتنتظر حتي يغلي.

يتم وضع السميد علي الخليط ونستمر في الخلط، ونستمر في التقليب للحصول علي خليط متماسك.

نغلق النار علي الأناء، ونتركة حتي يبرد.

نحضر وعاء آخر ونضع داخلة 1 ملعقة من الزبدة، وكمية قليلة من الكاكاو، والحليب، ونخلطهم جيداً علي النار، حتي نلاحظ دمجهم.

نقوم بتشكيل الخليط الي كرات حسب الرغبة، ثم نضعها داخل الشيكولاتة التي تم تحضيرها.

نزين كرات الشيكولاتة بالكورن فليكس، أو قطع شيكولاتة صغيرة.

وبذلك تكون كرات الشيكولاتة بالسميد جاهزة لتقديمها باردة. الوسوم

يعشق الكثير تناول الشيكولاتة وذلك بسبب مذاقها الرائع الذي يعطي احساس بالسعادة، حيث يحب الأطفال والكبار تناولها في أي وقت، فهناك أشكال كثيرة ومختلفة من الشيكولاتة مفيدة وصحية، ونظراً لعشق تناولها نجد السيدات يبتكبروا في تقديمها، ومن الحلوي المشهورة هي كرات الشيكولاتة، فسوف نتحدث عن طريقة عمل كرات الشيكولاتة العادية، وكرات الشيكولاتة بالسميد. طريقة عمل كرات الشيكولاتة العادية طريقة عمل كرات الشيكولاتة العادية المكونات 4 أكياس من البسكويت السادة.

1 ملعقة من الزبدة الذائبة.

2 ملعقة من اللبن، ويمكن أن نحتاج اكثر.

5 ملعقة من الشيكولاتة، ثم يتم اذابتها.

جوز الهند.

لوز حبيبات. طريقة التحضير نقوم بإحضار البسكويت السادة، ثم يتم طحنة جيداً، ونضعة داخل وعاء كبير.

نضع الشيكولاتة علي البسكويت، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم يتم إضافة الزبدة، ونستمر في الخلط.

يتم إضافة الحليب ثم يتم عجنها جيداً حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة.

نشكل العجين الي كرات حسب الرغبة، ويوضع داخلها اللوز، ثم نغلقها جيداً.

نضع الكرات داخل طبق جوز الهند، حتي تكون كرات الشيكولاتة مغطاة بة، ثم نتركها في وعاء التقديم. طريقة عمل كرات الشيكولاتة بالسميد طريقة عمل كرات الشيكولاتة بالسميد المكونات 1/2 كأس من السكر.

1/2 كأس من جوز الهند.

1/4 كأس من الكاكاو.

1 كأس من اللبن.

1 كأس من السميد.

1/2 ملعقة من الفانيليا.

1 ملعقة من الزبدة.

قرفة بمقدار بسيط.

للتزيين شيكولاتة. طريقة التحضير نضع إناء بداخلة اللبن علي النار، ثم نضيف الزبدة، ونخلطهم حتي تتجانس الزبدة مع الحليب.

نقوم بوضع السكر ثم يخلط جيداً.

نضيف الفانيليا، والكاكاو، جوز الهند، والقرفة، ثم نقلبهم جيداً مع بعضهم، وتنتظر حتي يغلي.

يتم وضع السميد علي الخليط ونستمر في الخلط، ونستمر في التقليب للحصول علي خليط متماسك.

نغلق النار علي الأناء، ونتركة حتي يبرد.

نحضر وعاء آخر ونضع داخلة 1 ملعقة من الزبدة، وكمية قليلة من الكاكاو، والحليب، ونخلطهم جيداً علي النار، حتي نلاحظ دمجهم.

نقوم بتشكيل الخليط الي كرات حسب الرغبة، ثم نضعها داخل الشيكولاتة التي تم تحضيرها.

نزين كرات الشيكولاتة بالكورن فليكس، أو قطع شيكولاتة صغيرة.

وبذلك تكون كرات الشيكولاتة بالسميد جاهزة لتقديمها باردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ وأجمل الطرق لتحضير كرات الشيكولاتة اللذيذة وبمكونات بسيطة وطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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