تدميس الفول بطريقة جديدة تجعله دايب مثل الزبدة

يعد تدميس الفول من الأمور الصعبة بالنسبة لكثير من النساء، لأن نتائج تدميسه عادةً لا تكون مرضية مثل الجاهز، واحياناً كثيرة بيكون ليه قشرة ومش مستوى كويس ولونه اسود، لذلك تبحث العديد من النساء عن طرق تتعلم منها كيفية عمله فى المنزل، وذلك لضمان صحتها وسلامته بعيداً عن شرائه من الخارج لأنه غير مضمون، كما أنه يعتبر طبق يومي على الإفطار أو العشاء لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لما يحتوى عليه من البروتينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعتبر من الوجبات التى تساعد فى الحفاظ على مستوى السكر فى الدم، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تدميس الفول فى المنزل بالتفصيل. مكونات تدميس الفول مكونات تدميس الفول لكى نقوم بتدميس الفول نحتاج إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من الفول البلدى.

٤ ثمرات من الطماطم.

٢ حبة من الجزر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ورقة من اللورا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

الملح حسب الرغبة.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ حبة من الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل تدميس الفول سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم اولاً بنقع الفول لمدة ساعتين على الأقل. بعد ذلك نحضر الوعاء أو القدر إللى هندمس فيه الفول ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يغلي. ثم نقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ونبشر الجزر ونضيفها إلى الماء المغلي. ثم نقطع الليمون إلى أربعة شرائح ونتركهم حتى يغلوا لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم بتصفية الفول ونغسله جيداً ثم نضيفهم على الماء والمكونات السابقة ونتركه على نار عالية حتى يغلي ثم نهدئ النار ونغطيه بطبق عميق به ماء علشان نزود بيه الفول لو نقص الماء. بعد مرور ساعتين نضيف البهارات من ورق اللورا والكمون والكزبرة المطحونة والملح. نتركه حتى يكتمل سواه لمدة ساعتين كمان. بعد تمام النضج نقوم بهرسه عن طريق مفراك خشب بتاع البامية مثلاً أو بمضرب البيض السيلك أو أى شئ موجود عندك يمكن هرسه به نفضل نهرس لحد ما يصبح ناعم. نرفعه من على النار وبكده يكون جاهز لعمله بالنكهات المختلفة وبالف صحة وعافية وياريت تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جداً. الوسوم

يعد تدميس الفول من الأمور الصعبة بالنسبة لكثير من النساء، لأن نتائج تدميسه عادةً لا تكون مرضية مثل الجاهز، واحياناً كثيرة بيكون ليه قشرة ومش مستوى كويس ولونه اسود، لذلك تبحث العديد من النساء عن طرق تتعلم منها كيفية عمله فى المنزل، وذلك لضمان صحتها وسلامته بعيداً عن شرائه من الخارج لأنه غير مضمون، كما أنه يعتبر طبق يومي على الإفطار أو العشاء لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لما يحتوى عليه من البروتينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يعتبر من الوجبات التى تساعد فى الحفاظ على مستوى السكر فى الدم، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تدميس الفول فى المنزل بالتفصيل. مكونات تدميس الفول مكونات تدميس الفول لكى نقوم بتدميس الفول نحتاج إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من الفول البلدى.

٤ ثمرات من الطماطم.

٢ حبة من الجزر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ورقة من اللورا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

الملح حسب الرغبة.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ حبة من الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل تدميس الفول سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم اولاً بنقع الفول لمدة ساعتين على الأقل. بعد ذلك نحضر الوعاء أو القدر إللى هندمس فيه الفول ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يغلي. ثم نقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ونبشر الجزر ونضيفها إلى الماء المغلي. ثم نقطع الليمون إلى أربعة شرائح ونتركهم حتى يغلوا لمدة ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم بتصفية الفول ونغسله جيداً ثم نضيفهم على الماء والمكونات السابقة ونتركه على نار عالية حتى يغلي ثم نهدئ النار ونغطيه بطبق عميق به ماء علشان نزود بيه الفول لو نقص الماء. بعد مرور ساعتين نضيف البهارات من ورق اللورا والكمون والكزبرة المطحونة والملح. نتركه حتى يكتمل سواه لمدة ساعتين كمان. بعد تمام النضج نقوم بهرسه عن طريق مفراك خشب بتاع البامية مثلاً أو بمضرب البيض السيلك أو أى شئ موجود عندك يمكن هرسه به نفضل نهرس لحد ما يصبح ناعم. نرفعه من على النار وبكده يكون جاهز لعمله بالنكهات المختلفة وبالف صحة وعافية وياريت تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جداً.

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