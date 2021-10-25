عندما يطلب الأولاد عمل ساندوتشات سريعة لتناولها سواء بين الوجبات أو أثناء الذهاب إلى المدرسة أو النادي أو أي مكان نأخذ فيه ساندوتشات سهلة لنتناولها فكل ما يخطر في بال أي أم عند تجهيز تلك الساندوتشات هو الجبنه بمختلف أنواعها واللانشون ولكن هناك الكثير من الأمهات تقلق من تناول أبنائها اللانشون لاعتقادها بأنه وجبة غير صحية ولا تعرف كيف تم إعدادها لذلك فنحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير لانشون الفراخ في المنزل بمكوناته الصحية من صنع ايدك ومش هتشتريه جاهز تاني.حضري لانشون الفراخ في المنزل لعمل ساندوتشات صحية وغذائية لأولادك
يمكن الآن أن تبدعي في عمل ساندوتشات المدارس والرحلات وغيرها مع ضمان التغذية الصحية السليمة لأطفالك من خلال لانشون الفراخ المحضر في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال الطريقة التي سنقدمها لكي في السطور التالية.طريقة عمل لانشون الدجاج في المنزل
أولاً: المكونات
- نصف كيلو من قطع الفراخ المخلية.
- عدد اثنان من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- جبنه كريمي مكعبات.
- ربع كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة في المقدار.
- ورق لاورا.
- خل.
ثانياً: طريقة التحضير
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت والبيض والعسل وعدد أربع مكعبات من الجبنه الكريمي ونضع الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ونشغل الخلاط الكهربائي حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها ثم نفصل الخلاط الكهربائي ونضع قطع الدجاج على الخليط الموجود بداخله ثم قومي بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتي تفرم قطع الفراخ تماماً ثم نضع مقدار الدقيق ونشغل الخلاط ونتركه حتي تمتزج مع الخليط الموجود للحصول على القوام المناسب.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط ونضع كل قدر مناسب علي كيس شفاف ونلفه من جميع الاتجاهات للحصول على شكل اللانشون المغلف الموجود في المحلات ثم نلفه بورق ألومنيوم.
- في إناء على النار نضع به قدر مناسب من الماء ونضع به ورق لاورا وخل ورشة ملح وعندما تغلي الماء نقوم بوضع خليط اللانشون الملفوف في الورق الألومنيوم ونتركه لمدة تتراوح من 40 : 45 دقيقة حتي يتماسك الخليط ويصبح مثل اللانشون الجاهز وعندما تبدأ الماء بالغليان نقوم بتهدئة النار على اللانشون حتي ينتهي الوقت المحدد للتسوية ثم نخرجه ونتركه يبرد تماماً.
الوسوم
عندما يطلب الأولاد عمل ساندوتشات سريعة لتناولها سواء بين الوجبات أو أثناء الذهاب إلى المدرسة أو النادي أو أي مكان نأخذ فيه ساندوتشات سهلة لنتناولها فكل ما يخطر في بال أي أم عند تجهيز تلك الساندوتشات هو الجبنه بمختلف أنواعها واللانشون ولكن هناك الكثير من الأمهات تقلق من تناول أبنائها اللانشون لاعتقادها بأنه وجبة غير صحية ولا تعرف كيف تم إعدادها لذلك فنحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير لانشون الفراخ في المنزل بمكوناته الصحية من صنع ايدك ومش هتشتريه جاهز تاني.حضري لانشون الفراخ في المنزل لعمل ساندوتشات صحية وغذائية لأولادك
يمكن الآن أن تبدعي في عمل ساندوتشات المدارس والرحلات وغيرها مع ضمان التغذية الصحية السليمة لأطفالك من خلال لانشون الفراخ المحضر في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال الطريقة التي سنقدمها لكي في السطور التالية.طريقة عمل لانشون الدجاج في المنزل
أولاً: المكونات
- نصف كيلو من قطع الفراخ المخلية.
- عدد اثنان من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- جبنه كريمي مكعبات.
- ربع كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة في المقدار.
- ورق لاورا.
- خل.
ثانياً: طريقة التحضير
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت والبيض والعسل وعدد أربع مكعبات من الجبنه الكريمي ونضع الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ونشغل الخلاط الكهربائي حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها ثم نفصل الخلاط الكهربائي ونضع قطع الدجاج على الخليط الموجود بداخله ثم قومي بتشغيل الخلاط مرة أخرى حتي تفرم قطع الفراخ تماماً ثم نضع مقدار الدقيق ونشغل الخلاط ونتركه حتي تمتزج مع الخليط الموجود للحصول على القوام المناسب.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط ونضع كل قدر مناسب علي كيس شفاف ونلفه من جميع الاتجاهات للحصول على شكل اللانشون المغلف الموجود في المحلات ثم نلفه بورق ألومنيوم.
- في إناء على النار نضع به قدر مناسب من الماء ونضع به ورق لاورا وخل ورشة ملح وعندما تغلي الماء نقوم بوضع خليط اللانشون الملفوف في الورق الألومنيوم ونتركه لمدة تتراوح من 40 : 45 دقيقة حتي يتماسك الخليط ويصبح مثل اللانشون الجاهز وعندما تبدأ الماء بالغليان نقوم بتهدئة النار على اللانشون حتي ينتهي الوقت المحدد للتسوية ثم نخرجه ونتركه يبرد تماماً.
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