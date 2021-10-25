عندما يطلب الأولاد عمل ساندوتشات سريعة لتناولها سواء بين الوجبات أو أثناء الذهاب إلى المدرسة أو النادي أو أي مكان نأخذ فيه ساندوتشات سهلة لنتناولها فكل ما يخطر في بال أي أم عند تجهيز تلك الساندوتشات هو الجبنه بمختلف أنواعها واللانشون ولكن هناك الكثير من الأمهات تقلق من تناول أبنائها اللانشون لاعتقادها بأنه وجبة غير صحية ولا تعرف كيف تم إعدادها لذلك فنحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير لانشون الفراخ في المنزل بمكوناته الصحية من صنع ايدك ومش هتشتريه جاهز تاني.

حضري لانشون الفراخ في المنزل لعمل ساندوتشات صحية وغذائية لأولادك

يمكن الآن أن تبدعي في عمل ساندوتشات المدارس والرحلات وغيرها مع ضمان التغذية الصحية السليمة لأطفالك من خلال لانشون الفراخ المحضر في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال الطريقة التي سنقدمها لكي في السطور التالية.

طريقة عمل لانشون الدجاج في المنزل

أولاً: المكونات

نصف كيلو من قطع الفراخ المخلية.

عدد اثنان من البيض.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

جبنه كريمي مكعبات.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة في المقدار.

ورق لاورا.

خل.

ثانياً: طريقة التحضير