عمل الطحينة الأصلية في البيت بتكلفة بسيطة وأيضا المكونات والنتيجة مثل الجاهزة

طريقة عمل الطحينة في البيت تعتبر من الطرق التي يبحث عنها كل شخص محب لتلك الغموس المحببة للقلب، حيث أن الطحينة تتميز بطعمها الجميل والذي يفضله الكثيرين، كما أنها تقدم بجانب الكفتة وبجانب العديد من المشويات الأخرى، حيث تساعد في إضافة طعام ومذاق جديد ومختلف علل كل وجبة، والطحينة تقدم بصورة عدة وذلك لاختلاف طريقة التحضير وتقاليده، حيث ان الطحينة السورية تختلف عن الطحينة المصرية، وتتمثل مقادير الطحينة في بعض المكونات الأساسية والتي تتوفر داخل المنزل بسهولة وتعتبر غير مكلفة، والمقادير تتمحور حول السمسم وزيت الذرة، تابع معنا قراءة باقي المقال لكي تتعرف على تفاصيل تحضير الطحينة البيضاء الشهية في المنزل.مقادير الطحينة البيضاء
إذا كنت تحبين عمل الطحينة بطريقة سليمة قومي بتعرف فيما يلي على كل مقادير تحضير الطحينة بسهولة:
- يجب تنظيف وعاء كبير للخلط.
- ينبغي تجهيز أدوات لضرب المكونات معًا، ومنها المضرب الكهربي أو المضرب اليدوي.
- ستحتاج لحوالي 300 غرام فقط من السمسم المحمص.
- ينبغي تجهيز ما يقرب من 125 غرام فقط من الدقيق.
- ملعقة كبيرة مصنوعة من الخشب للتقليب، حيث لا يجب استعمال ملعقة معدنية.
- نصف ملعقة ملح خشن من المنزل.
- ستحتاج حوالي 100 مللي من زيت الذرة، ولا يستحسن استخدام نوع أخر.
تابع الخطوات الآتية لعمل طحينة في البيت دون الحاجة إلى شراءها من السوبر ماركت، والخطوات هي:
- الخطوة الأولى: ضع السمسم على مقلاة على الموقد، وذلك لمدة ربع ساعة تقريبا، ولن تحتاج لاستخدام زيت.
- يجب بتقليب السمسم طوال فترة التحميص على النار.
- ينبغي عدم استخدام زبدة أو سمنة او زيت.
- يجب ان تقوم برفع السمسم من المقلاة فور تغير لونه
- ضع بعض المكونات في الخلاط لتمتزج، ومنها كل البهارات.
- ضع السمسم داخل الخلاط.
- يجب عدم إزالة السمسم إلا بعد تحوله إلى مادة مطحونة بالكامل.
- ضع الملح على السمسم.
- قلب كل مكونات الخليط بالمضرب الكهربي، وقم بتزويد الخليط بزيت الذرة بصورة تدريجية.
- يمكنك حفظ الخليط في الثلاجة لمدة عدم أيام بدون أن يفسد.
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طريقة عمل الطحينة في البيت تعتبر من الطرق التي يبحث عنها كل شخص محب لتلك الغموس المحببة للقلب، حيث أن الطحينة تتميز بطعمها الجميل والذي يفضله الكثيرين، كما أنها تقدم بجانب الكفتة وبجانب العديد من المشويات الأخرى، حيث تساعد في إضافة طعام ومذاق جديد ومختلف علل كل وجبة، والطحينة تقدم بصورة عدة وذلك لاختلاف طريقة التحضير وتقاليده، حيث ان الطحينة السورية تختلف عن الطحينة المصرية، وتتمثل مقادير الطحينة في بعض المكونات الأساسية والتي تتوفر داخل المنزل بسهولة وتعتبر غير مكلفة، والمقادير تتمحور حول السمسم وزيت الذرة، تابع معنا قراءة باقي المقال لكي تتعرف على تفاصيل تحضير الطحينة البيضاء الشهية في المنزل.مقادير الطحينة البيضاء
إذا كنت تحبين عمل الطحينة بطريقة سليمة قومي بتعرف فيما يلي على كل مقادير تحضير الطحينة بسهولة:
- يجب تنظيف وعاء كبير للخلط.
- ينبغي تجهيز أدوات لضرب المكونات معًا، ومنها المضرب الكهربي أو المضرب اليدوي.
- ستحتاج لحوالي 300 غرام فقط من السمسم المحمص.
- ينبغي تجهيز ما يقرب من 125 غرام فقط من الدقيق.
- ملعقة كبيرة مصنوعة من الخشب للتقليب، حيث لا يجب استعمال ملعقة معدنية.
- نصف ملعقة ملح خشن من المنزل.
- ستحتاج حوالي 100 مللي من زيت الذرة، ولا يستحسن استخدام نوع أخر.
تابع الخطوات الآتية لعمل طحينة في البيت دون الحاجة إلى شراءها من السوبر ماركت، والخطوات هي:
- الخطوة الأولى: ضع السمسم على مقلاة على الموقد، وذلك لمدة ربع ساعة تقريبا، ولن تحتاج لاستخدام زيت.
- يجب بتقليب السمسم طوال فترة التحميص على النار.
- ينبغي عدم استخدام زبدة أو سمنة او زيت.
- يجب ان تقوم برفع السمسم من المقلاة فور تغير لونه
- ضع بعض المكونات في الخلاط لتمتزج، ومنها كل البهارات.
- ضع السمسم داخل الخلاط.
- يجب عدم إزالة السمسم إلا بعد تحوله إلى مادة مطحونة بالكامل.
- ضع الملح على السمسم.
- قلب كل مكونات الخليط بالمضرب الكهربي، وقم بتزويد الخليط بزيت الذرة بصورة تدريجية.
- يمكنك حفظ الخليط في الثلاجة لمدة عدم أيام بدون أن يفسد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل الطحينة الأصلية في البيت بتكلفة بسيطة وأيضا المكونات والنتيجة مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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