وصفات الفازلين والليمون لتفتيح العانة والتخلص من الاسمرار نهائياً في أسرع وقت

يعتبر اسمرار المناطق الحساسة من الأمور المزعجة جداً عند جميع السيدات، وبالأخص منطقة العانة لأنها تسبب لهم إحراج، وبالأخص للمقبلات على الزواج، ولذلك يبحثون دائماً عن طرق لتفتيح هذه المناطق، وقاموا بتجربة الكثير من كريمات التبييض باهظة الثمن، ولكنها لا تحقق أي نتائج، ولذلك نقدم لهم اليوم وصفات الفازلين والليمون لتفتيح العانة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وأثبتت التجارب نجحاها وفعاليتها الكبيرة. وصفة الفازلين لتفتيح العانة وصفة الفازلين لتفتيح العانة المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من صودا الخبز صغيرة الحجم.

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من الخل كبيرة.

ملعقة نشا.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير: أولاً نقوم بعمل حمام بخار دافئ للفازلين، ونقلبه حتى يصبح سائل، ونتركه جانباً.

في وعاء نخلط كلاً من الترمس المطحون والنشا جيداً.

ونقوم بإضافة ماء الورد إلى الفازلين ثم إلى خليط الترمس وصودا الخبز، ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس ونحصل على خليط كريم ومتماسك.

نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد، ونتركها على هذا المكان لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تجف وتلتصق بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بنزعها بلطف لكي لا يحدث تهيجات والتهابات.

ونقوم بإزالة الشعر جيداً، ونغسل المنطقة بالماء الفاتر.

ثم نرطبها بكريم مناسب للمناطق الحساسة. وصفة الليمون لتفتيح العانة وصفة الليمون لتفتيح العانة المكونات: ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير: في وعاء نضع المكونين مع بعضهما البعض، ونخلط بشكل جيد.

نقوم بتوزيع الخليط على منطقة العانة بالتساوي، ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تجف.

ثم نقوم بغسل المكان من الخليط جيداً بالماء الفاتر.

يمكن التخلص من آثار اللون الأصفر بماء الورد. وصفة لتفتيح منطقة العانة وصفة لتفتيح منطقة العانة المكونات: 4 ملعقة من النشا.

نصف كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير: نخلط المكونين مع بعضهما البعض في وعاء حتى تجانسهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الاسمرار، ونتركه نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نغسل المنطقة جيداً بالماء.

تكرر هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة بسرعة. الوسوم

يعتبر اسمرار المناطق الحساسة من الأمور المزعجة جداً عند جميع السيدات، وبالأخص منطقة العانة لأنها تسبب لهم إحراج، وبالأخص للمقبلات على الزواج، ولذلك يبحثون دائماً عن طرق لتفتيح هذه المناطق، وقاموا بتجربة الكثير من كريمات التبييض باهظة الثمن، ولكنها لا تحقق أي نتائج، ولذلك نقدم لهم اليوم وصفات الفازلين والليمون لتفتيح العانة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وأثبتت التجارب نجحاها وفعاليتها الكبيرة. وصفة الفازلين لتفتيح العانة وصفة الفازلين لتفتيح العانة المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من صودا الخبز صغيرة الحجم.

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من الخل كبيرة.

ملعقة نشا.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير: أولاً نقوم بعمل حمام بخار دافئ للفازلين، ونقلبه حتى يصبح سائل، ونتركه جانباً.

في وعاء نخلط كلاً من الترمس المطحون والنشا جيداً.

ونقوم بإضافة ماء الورد إلى الفازلين ثم إلى خليط الترمس وصودا الخبز، ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس ونحصل على خليط كريم ومتماسك.

نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد، ونتركها على هذا المكان لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تجف وتلتصق بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بنزعها بلطف لكي لا يحدث تهيجات والتهابات.

ونقوم بإزالة الشعر جيداً، ونغسل المنطقة بالماء الفاتر.

ثم نرطبها بكريم مناسب للمناطق الحساسة. وصفة الليمون لتفتيح العانة وصفة الليمون لتفتيح العانة المكونات: ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير: في وعاء نضع المكونين مع بعضهما البعض، ونخلط بشكل جيد.

نقوم بتوزيع الخليط على منطقة العانة بالتساوي، ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تجف.

ثم نقوم بغسل المكان من الخليط جيداً بالماء الفاتر.

يمكن التخلص من آثار اللون الأصفر بماء الورد. وصفة لتفتيح منطقة العانة وصفة لتفتيح منطقة العانة المكونات: 4 ملعقة من النشا.

نصف كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير: نخلط المكونين مع بعضهما البعض في وعاء حتى تجانسهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الاسمرار، ونتركه نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نغسل المنطقة جيداً بالماء.

تكرر هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة بسرعة.

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