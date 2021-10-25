أفضل “طريقة جبارة” أسرار تبييض الاسنان في المنزل بسرعة بمكونات طبيعية وإزالة الجير الأصفر

تبييض الاسنان في المنزل ، واحدة من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين وبالأخص الذين يتناولون المواد التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، وهم أكثر الأشخاص عرضه لحدوث الجير الأصفر الذي يتكون على الطبقة الخارجية، وبالرغم من تكون الجير إلا أنه لا يسبب الألم لكن يحدث العديد من الٱثار الجانبية مثل الشكل العام السئ، ويمكن تبييض الاسنان في المنزل من خلال بعض العادات والطرق التي تكسب اللون الأبيض الأسنان.

الجدير بالذكر أن تبييض الاسنان ليس الغرض منها الأساسي أن تكون الطبقة الخارجية ناصعة البياض، ولكن تحسين لونها بحيث تصبح أفضل، ومن الممكن أن تكون النتيجة الناتجة مختلفة في كثير من الأحيان من شخص إلى ٱخر نتيجة عدة أسباب منها صحة الشخص، ويفضل أن يتم التنظيف المستمر كل يوم من خلالها المعجون بالإضافة إلى خيط الاسنان.

تبييض الاسنان في المنزل

تعد أولى الطرق التي يهملها الكثيرين هي رمي القشرة الخارجية من فاكهة الموز، لكن يعد تبييض الاسنان عن طريق قشر الموز أحد الطرق الأسرع والأكثر فاعلية، حيث يحتوي الموز على العناصر الهامة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، ويتم فرك الاسنان من خلال الجزء الداخلي من قشرة الموز والإستمرار في تكرار هذه العملية وهي غير مضرة، ويجب الحرص على كون القشرة المستخدمة من موزة طازجة للحصول على فاعلية أكبر.

قشور البرتقال والأحماض بشكل عام لها تأثير إيجابي في جعل تبييض الاسنان أمر سهل، وتحتوي الأطعمة الحمضية مثل الليمون والبرتقال على فيتامين سي والذي يقضي على البكتيريا في الفم، وعدم صدور الروائح الكريهة.

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طريقة إزالة الجير الأصفر

هناك العديد من الأشياء التي تسبب إصفرار الاسنان بوجه عام، على سبيل المثال التدخين، القهوة والشاي، الإبتعاد عن تنظيف الاسنان بالفرشاة ويعتبر زيارة الطبيب أمر جيد للكشف عن الفم والتأكد من صحة الاسنان وعدم وجود تسوس، ويقوم الطبيب في بعض الأحيان بعملية إزالة الجير الأصفر عن طريق جهاز مخصص لهذه العملية والتي تكون معقمة لمنع إنتقال البكتيريا والجراثيم إلى الفم.

طريقة تبييض الاسنان بالملح

يعد الملح والخل الأبيض أحد المواد التي تساعد في تنظيف الاسنان، ويعد إستخدام هذا القليل من هذا الخليط مع الماء يساهم في منع البكتيريا والقضاء عليها، ويفضل إضافة الماء الدائر وتقليب ملعقة من الملح مع القليل من الخل ويتم إستخدام ذلك الخليط لمرة واحدة فقط، وتجنب بلع هذا الماء وبعد الإنتهاء يتم غرغرة الفم بماء عادي.