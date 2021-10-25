أسرار العجينة القطنية الهشة في المنزل بأقل تكلفة لصنع الكثير من المخبوزات الشهية

الكثير من السيدات يبحثن بصورة يومية عن أفضل طريقة تمكنهم من إعداد العجينة القطنية الهشة في المنزل، وخاصة بأنها من المعجنات التي لا تطلب الكثير من الوقت والجهد أو المكونات المكلفة فهي اقتصادية جدًا في إعدادها بالإضافة إلى قابليتها للعديد من الحشوات فإذا كنت عزيزتي من الباحثين عن أفضل طريقة لإعداد العجينة القطنية و الأسرار الخفية وراء نجاحه في هذا المقال كتب خصيصًا إليك فتابعو معنا فيما يلي.

مكونات إعداد العجينة القطنية الهشة في المنزل

كما ذكرنا مسبقا إن إعداد العجينة القطنية غير مكلف تماما فكل ما تحتاجينه هو :

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 أكواب من الحليب .

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 باكت من الخميرة.

3 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ماء دافئ للعجن.

باكت من محسن الكيك.

¼ كوب من الحليب البورد.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

رشة من الملح الناعم.

قبل البدء في إعداد العجينية قومي بنخل مقدار الدقيق جيدًا، وذلك للتخلص من أي شوائب عالقة بداخلها بالإضافة الى التخلص من الهواء الذي يزيد من مدة التخمير.

بعد ذلك عليك إضافة مقدار الملح على الدقيق مع التقليب الجيد حتى تتداخل الحبيبات في الدقيق.

قومي بتأكد من فعالية الخميرة وذلك من خلال إضافة الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء الدافئ وقلبيها لمدة لاتقل عن دقيقتين عند ملاحظتك مضاعفة الكمية قومي بإضافة خليط الخميرة على الدقيق مع العجين الجيد.

قومي بإضافة باقي المكونات مع استمرار العجن حتى تحصلي على عجينة هشة .

اتركي العجين حتى يتخمر في مكان دافئ ومظلم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

انتظري مرور الوقت وابدأي في تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة يمكنك إضافة بالزعتر او الحبة السوداء او السمسم لتزين الوجه.

احضري صينية ذو حجم مناسب وضعها فيها ورقة زبدة مع القليل من الزيت وابدأي في رس الكرات مع ترك مسافة بينهم.

ادخلي الصينية في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تأخذ اللون الأصفر الذهبي.

يمكنك إضافة إي حشوة ترغبين فيها فهي تقبل الحشوة الحلوة والحادقة.

طريقة إعداد العجينة القطنية في المنزل والأسرار الخفية وراء نجاحها