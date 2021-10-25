طريقة عمل بسكويت الزبدة احلي بسكويت يمكن تحضيره للأطفال في المنزل

البسكويت من الأشياء التي يحبها كثير من الناس، وبخاصة الأطفال ويتجه بعض الناس إلي أخذ البسكويت كواجبه أساسية في الفطار، فإنهم يأكلونه مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي، ويرجع أصل كلمة البسكويت إلى اللغة الفرنسية والتي تعني المخبوز مرتين، ويعتبر البسكويت من المخبوزات الغربية الشهيرة جدا، وهذا النوع من الطعام يتم تحضيره بشكل أساسي من الدقيق، مع العديد من المواد الأخرى التي تضاف علية، وتوجد أنواع متعددة أخرى كثيرة من هذا البسكويت منها المالح ومنها الحلو، مثل البسكويت بالزبدة والبسكويت بالشوكولاتة بسكويت المربى، وفي هذا المقال نحن سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة لأطفالك في المنزل بطريقة سهلة و وصفة سريعة. طريقة عمل بسكويت الزبدة والكاكاو طريقة عمل بسكويت الزبدة والكاكاو المكونات: عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. حبة واحدة من البيض. كوب واحد من الزبدة. كوب واحد من السكر. ست ملاعق صغيرة من الكاكاو. نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاث أرباع كوب من الشيكولاتة المذابة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت الزبدة أولاً نقوم بإحضار المضرب الكهربائي، ثم نضع فيه الزبدة و نقوم بضربها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نضيف على الزبدة كمية السكر، ثم نضرب جيداً مرة أخرى حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم نضيف على السكر والزبدة، واحدة من البيض والفانيليا مع الإستمرار في الضرب.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والملح والبيكنج باودر معا، ثم نضيف المزيج الذي قمنا بعمله تدريجياً، مع ضرورة الإستمرار في الضرب بإستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نحتفظ بمقدار كوبين من هذة العجينة جانباً، نضيف الشوكولاتة المذابة، وست ملاعق كبيرة من الكاكاو إلي الخليط، ثم نقوم بضرب المكونات مع بعضها بسرعه قليلة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاث أقسام متساوية، ثم نغلفها بإستخدام النايلون اللاصق، وندخلها في الثلاجة ثم نتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نفرد كل قسم من العجين على سطح صلب منثور بالدقيق، ثم نضع كل مربع بين ورقتين من الزبدة، ثم ندخل المربعات إلى الثلاجة، ونتركها لمدة لا تقل عن 25 دقيقة أيضاً.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونضع ورق الزبدة ثم نضع المربعين فوق بعضهم ونضغط عليهم بإستخدام النشابة.

ثم نلف المربعات حتى نحصل على شكل أسطوانة، ثم نقوم بتسخين الفرن، ونضع صينية البسكويت في الفرن ونتركها لمدة 14 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ويكون جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت الزبدة الوسوم

البسكويت من الأشياء التي يحبها كثير من الناس، وبخاصة الأطفال ويتجه بعض الناس إلي أخذ البسكويت كواجبه أساسية في الفطار، فإنهم يأكلونه مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي، ويرجع أصل كلمة البسكويت إلى اللغة الفرنسية والتي تعني المخبوز مرتين، ويعتبر البسكويت من المخبوزات الغربية الشهيرة جدا، وهذا النوع من الطعام يتم تحضيره بشكل أساسي من الدقيق، مع العديد من المواد الأخرى التي تضاف علية، وتوجد أنواع متعددة أخرى كثيرة من هذا البسكويت منها المالح ومنها الحلو، مثل البسكويت بالزبدة والبسكويت بالشوكولاتة بسكويت المربى، وفي هذا المقال نحن سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة لأطفالك في المنزل بطريقة سهلة و وصفة سريعة. طريقة عمل بسكويت الزبدة والكاكاو طريقة عمل بسكويت الزبدة والكاكاو المكونات: عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. حبة واحدة من البيض. كوب واحد من الزبدة. كوب واحد من السكر. ست ملاعق صغيرة من الكاكاو. نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاث أرباع كوب من الشيكولاتة المذابة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت الزبدة أولاً نقوم بإحضار المضرب الكهربائي، ثم نضع فيه الزبدة و نقوم بضربها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نضيف على الزبدة كمية السكر، ثم نضرب جيداً مرة أخرى حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم نضيف على السكر والزبدة، واحدة من البيض والفانيليا مع الإستمرار في الضرب.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والملح والبيكنج باودر معا، ثم نضيف المزيج الذي قمنا بعمله تدريجياً، مع ضرورة الإستمرار في الضرب بإستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نحتفظ بمقدار كوبين من هذة العجينة جانباً، نضيف الشوكولاتة المذابة، وست ملاعق كبيرة من الكاكاو إلي الخليط، ثم نقوم بضرب المكونات مع بعضها بسرعه قليلة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاث أقسام متساوية، ثم نغلفها بإستخدام النايلون اللاصق، وندخلها في الثلاجة ثم نتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نفرد كل قسم من العجين على سطح صلب منثور بالدقيق، ثم نضع كل مربع بين ورقتين من الزبدة، ثم ندخل المربعات إلى الثلاجة، ونتركها لمدة لا تقل عن 25 دقيقة أيضاً.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونضع ورق الزبدة ثم نضع المربعين فوق بعضهم ونضغط عليهم بإستخدام النشابة.

ثم نلف المربعات حتى نحصل على شكل أسطوانة، ثم نقوم بتسخين الفرن، ونضع صينية البسكويت في الفرن ونتركها لمدة 14 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ويكون جاهز للتقديم. طريقة تحضير بسكويت الزبدة

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