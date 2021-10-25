بملعقة من الفازلين اصنعي روج الشفايف الطبيعي لشفاه أكثر جاذبية

روج الشفايف ، من أنواع المكياج الرائعة التي لا يمكن للنساء الاستغناء عنها في المنزل أو خارجه، فهو يعطي الشفاه اللمعان والنعومة ويساعد على ترطيبها وحمايتها من التشققات، وهو أمن تماماً عليها على الشفاه لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشفاه، فهو يزيد المرأة العربية جمالاً ويجعلها تبدو متألقة وجميلة طول اليوم، لأنه ثابت ولا يتأثر بعوامل الطبيعية، كما يحتوي على بعض الزيوت العطرية التي تعطي له رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف السحري للشفاه أكثر جاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات روج الشفايف السحري مكونات روج الشفايف السحري سوف نتعرف على مكونات الروج الطبيعية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة صغيرة من زبدة الشيا. بعض القطرات من زيت اللافندر العطري. ٥ نقاط من لون الطعام الأحمر أو اللون الذي ترغبين به. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف السحري للشفاه أكثر جاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع الفازلين وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا ونقوم بتذويبهم على حمام من البخار حتى تذوب المكونات وتختلط من بعضها.

نرفع الإناء من على من الماء الساخن ونضعه في علبة روج صغيرة الحجم، ثم نضيف إليه لون الطعام، وزيت اللافندر ونقلب بواسطة عود من الخشب حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

بعد ذلك نقوم باستخدامها يومياً على الشفايف حتى نجعلها وردية وجميلة. فوائد روج الطبيعي للشفايف سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية الهائلة التي يحتوي عليها روج الشفاه وهى كالتالي:- يعمل على ترطيب وتنعيم الشفاه. يحميها من التشققات التي تصيبها في فصل الشتاء. يجعل الشفاه ممتلئة وجميلة ويزيد من جاذبيتها. يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة. يمكن استخدامه على الخدود حيث يجعلها أكثر نضارة وحيوية. كما يعمل كمرطب طبيعي للشفاه ويعطيها مظهر جميل ورائع ومختلف. الوسوم

روج الشفايف ، من أنواع المكياج الرائعة التي لا يمكن للنساء الاستغناء عنها في المنزل أو خارجه، فهو يعطي الشفاه اللمعان والنعومة ويساعد على ترطيبها وحمايتها من التشققات، وهو أمن تماماً عليها على الشفاه لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشفاه، فهو يزيد المرأة العربية جمالاً ويجعلها تبدو متألقة وجميلة طول اليوم، لأنه ثابت ولا يتأثر بعوامل الطبيعية، كما يحتوي على بعض الزيوت العطرية التي تعطي له رائحة جميلة ومنعشة تدوم معكي طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف السحري للشفاه أكثر جاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات روج الشفايف السحري مكونات روج الشفايف السحري سوف نتعرف على مكونات الروج الطبيعية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة صغيرة من زبدة الشيا. بعض القطرات من زيت اللافندر العطري. ٥ نقاط من لون الطعام الأحمر أو اللون الذي ترغبين به. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف السحري للشفاه أكثر جاذبية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع الفازلين وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا ونقوم بتذويبهم على حمام من البخار حتى تذوب المكونات وتختلط من بعضها.

نرفع الإناء من على من الماء الساخن ونضعه في علبة روج صغيرة الحجم، ثم نضيف إليه لون الطعام، وزيت اللافندر ونقلب بواسطة عود من الخشب حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

بعد ذلك نقوم باستخدامها يومياً على الشفايف حتى نجعلها وردية وجميلة. فوائد روج الطبيعي للشفايف سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية الهائلة التي يحتوي عليها روج الشفاه وهى كالتالي:- يعمل على ترطيب وتنعيم الشفاه. يحميها من التشققات التي تصيبها في فصل الشتاء. يجعل الشفاه ممتلئة وجميلة ويزيد من جاذبيتها. يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة. يمكن استخدامه على الخدود حيث يجعلها أكثر نضارة وحيوية. كما يعمل كمرطب طبيعي للشفاه ويعطيها مظهر جميل ورائع ومختلف.

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