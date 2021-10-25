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اصنعي بنفسك خلطة رهيبة لشد البشرة ، يفضل لكل فتاه عمل خلطة طبيعية بنفسها في كل منزل من مكونات طبيعية تساعد علي شد البشرة من اول استخدام وتساعد ايضا علي نفخ الخدود بكل سهولة دون عمليات او مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد هذه الخلطة معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة ايضا لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ولديها فوائد عديدة علي البشرة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا اصنعي بنفسك خلطة رهيبة لشد البشرة ونفخ الخدود فوري2021.مكونات عمل خلطة رهيبة لشد البشرة ونفخ الخدود فوري
سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل خلطة رهيب تعمل علي حل جميع مشاكل البشرة وهي كما يلي:-
- معلقة من الخميرة.
- معلقة من لبان الدكر المطحون.
- معلقتين من النشا.
- ثلاث معالق من ماء الورد.
- ماء حسب الطلب.
نتعرف الان علي طريقة بسيطة لتحضير الماسك في المنزل بكل سهولة وطريقة اخري لكيفية استخدام الخلطة علي البشرة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء كبير بلاستك ثم ضيف بداخلة النشا ولبان الدكر ونخلطهم جيدا.
- ثم نذوب معلقة الخميرة في ربع كوب ماء وتقلبهم جيدا حتي تذوب تماما.
- ثم نسكب الخميرة والماء علي الخليط الجاف ونضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا.
- نستمر في التقليب مع اضافة الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.
- نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول الخاص بكم ونجففها جيدا حتي تصبح نظيفة تماما.
- نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي يغطي جميع اجزاء البشرة.
- ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم مرطب.
- نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.
فوائد الخلطة الرهيب علي البشرة وكيفية الاستفادة منها
نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالخلطة الطبيعية التي تعمل علي شد البشرة ونفخ الخدود من اول استخدام فوري للخلطة وهي كالاتي:-
- تعمل علي شد البشرة وإزالة الترهلات من البشرة.
- تساعد في القضاء علي التجاعيد نهائيا من البشرة.
- تعالج حب الشباب والبقع الداكنة نهائيا من الوجه.
- تقضي علي الهالات السوداء ونحافة الوجه بصورة كبيرة.
- ثم تعمل علي نفخ الخدود وتوريدها فوري ونتائج مبهرة.
الوسوم
اصنعي بنفسك خلطة رهيبة لشد البشرة ، يفضل لكل فتاه عمل خلطة طبيعية بنفسها في كل منزل من مكونات طبيعية تساعد علي شد البشرة من اول استخدام وتساعد ايضا علي نفخ الخدود بكل سهولة دون عمليات او مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد هذه الخلطة معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة ايضا لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ولديها فوائد عديدة علي البشرة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا اصنعي بنفسك خلطة رهيبة لشد البشرة ونفخ الخدود فوري2021.مكونات عمل خلطة رهيبة لشد البشرة ونفخ الخدود فوري
سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل خلطة رهيب تعمل علي حل جميع مشاكل البشرة وهي كما يلي:-
- معلقة من الخميرة.
- معلقة من لبان الدكر المطحون.
- معلقتين من النشا.
- ثلاث معالق من ماء الورد.
- ماء حسب الطلب.
نتعرف الان علي طريقة بسيطة لتحضير الماسك في المنزل بكل سهولة وطريقة اخري لكيفية استخدام الخلطة علي البشرة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء كبير بلاستك ثم ضيف بداخلة النشا ولبان الدكر ونخلطهم جيدا.
- ثم نذوب معلقة الخميرة في ربع كوب ماء وتقلبهم جيدا حتي تذوب تماما.
- ثم نسكب الخميرة والماء علي الخليط الجاف ونضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا.
- نستمر في التقليب مع اضافة الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.
- نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول الخاص بكم ونجففها جيدا حتي تصبح نظيفة تماما.
- نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي يغطي جميع اجزاء البشرة.
- ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم مرطب.
- نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.
فوائد الخلطة الرهيب علي البشرة وكيفية الاستفادة منها
نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالخلطة الطبيعية التي تعمل علي شد البشرة ونفخ الخدود من اول استخدام فوري للخلطة وهي كالاتي:-
- تعمل علي شد البشرة وإزالة الترهلات من البشرة.
- تساعد في القضاء علي التجاعيد نهائيا من البشرة.
- تعالج حب الشباب والبقع الداكنة نهائيا من الوجه.
- تقضي علي الهالات السوداء ونحافة الوجه بصورة كبيرة.
- ثم تعمل علي نفخ الخدود وتوريدها فوري ونتائج مبهرة.
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