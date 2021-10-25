أسرع كريم لتفتيح البشرة السمراء في السودان بخلطة طبيعية من البيت

أسرع كريم لتفتيح البشرة السمراء في السودان، يبحث الكثير من النساء عن وصفة مضمونة لتفتيح البشرة ومن أكثر الوصفات المعروفة والمشهورة في تفتيح البشرة هي التي يتم استخدامها في السودان، حيث أنها تساعد في علاج كل مشاكل البشرة والتخلص من العلامات الموجودة بها كما أنها تزيد من نضارة البشرة وحيويتها، حيث أنه يستخدم لعلاج هذه الحالات كريمات علاجية من الصيدلية، ولكن يفضل الكثير استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية وذلك لتجنب الإصابة بالآثار الجانبية وأيضاً لكي تستفيد البشرة من هذه المواد بشكل كامل.

في السودان يتم استخدام الكثير من الوصفات المختلفة حيث تستخدم أسرع وصفة لتفتيح البشرة علاج كل مشاكل البشرة المختلفة، ومن هذه الوصفات المعروفة ماسك الموز والبرتقال لتفتيح البشرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حبة موز.

برتقالة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

عصير ليمونه واحدة.

ربع كوب من المياه.

بعد أن يتم تقشير الموزة يتم وضعها في الخلاط الكهربائي.

يتم تقشير حبة البرتقالة وإضافتها إلى الموزة ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً، يتم إضافة المياه إلى هذا الخليط.

ثم إضافة الدقيق إلى هذا الخليط وتقليب المكونات للحصول على خليط ناعم القوام ثم يتم وضعه على البشرة مباشرةً لمدة عشر دقائق.

مكونات الوصفة:طريقة تحضير هذه الوصفة:وصفة تفتيح البشرة في أسبوع

للحصول على نتيجة مرضية من هذه الوصفة يتم استخدام كريم تفتيح الوجه من الصيدلية، ثم يضاف إليها بعض المكونات التالية:

مكونات الوصفة:

ربع كأس ماء ورد.

سبع ملاعق كبيرة من بودرة جسم الأطفال.

ست ملاعق طعام من فازلين البشرة الطبي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من كريم الجليسوليد وملعقة من كريم البانثينول وملعقة من الجلسرين.

نصف كأس من المياه.

كمية مناسبة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير هذه الوصفة

يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعض في وعاء صغير عميق.

ثم وضع هذا الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء المدة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

نصائح للحفاظ على البشرة الصحية

يوجد مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها للحفاظ على بشرة صحية، لكي لا يتم اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تضر بالبشرة.

عدم استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة والتي تؤثر على نضارتها.

تناول كمية مناسبة من المياه كل يوم.

المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وتناول المزيد من الفواكه والخضروات بشكل يومي؛ هي الطريقة الصحية للحفاظ على نضارة الوجه وستجعلك لا تحتاجين أسرع كريم لتفتيح البشرة السمراء في السودان.