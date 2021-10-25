طريقة تحضير عمل الخيار المخلل في البيت زي المحلات بالظبط

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يتساءل الكثير من الأشخاص في الفترات الماضية عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بعمل الخيار المخلل في المنزل حيث أنه يوجد عدد كبير منهم يرغب في أن يقوم بتناول المخلل إلى جانب الأطباق المختلفة التي يتم وضعها على مائدة الطعام، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن عمل الخيار المخلل في المنزل من أصعب الأمور ولكن في الواقع أن الأمر يتم بكل سهولة فقط كل ما يجب عليك أن تقوم بفعله هو أن تبدأ في تحضير المكونات التي سوف تحتاج إليها في عمل المخلل ومن ثم عليك أن تبدأ أن تقوم بخطوات الإعداد وسوف نقوم في هذا الموضوع بتيسير الأمر عليك وعرض كافة المعلومات عن تخليل الخيار في المنزل لكي تبدأ على الفور، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة المعلومات.مكونات عمل الخيار المخلل
تستطيع أن تقوم الآن بإعداد كل الكمية التي تحتاج إليها من الخيار المخلل فالأمر لا يحتاج منك إلى الكثير من الوقت كما أنه لا يحتاج منك إلى بذل جهد كبير فقط كل ما عليك أن تقوم به في البداية هو أن تقوم بتحضير المكونات الخاصة بالمخلل والتي تتمثل في التالي:
- نصف كيلو خيار ويمكنك أن تقوم بعمل كمية أكبر على حسب رغبتك ولكن ينبغي أن تقوم باختيار خيار صغير الحجم.
- 4 حبات من الثوم والتأكد من فرمه بشكل جيد.
- 1 كوب من الماء.
- ملعقة ونصف ملح.
- ورق غار.
- نصف ملعقة من الشطة.
- 1 كوب من الخل.
- ملعقة من الشبت الأخضر أو المجفف.
ينبغي عليك عندما تبدأ في إعداد الخيار المخلل أن تقوم بعمل كافة الخطوات الخاصة به بشكل صحيح وأيضًا باستخدام الترتيب الصحيح له حتى تستطيع أن حصل على نكهة مميزة وطعم لذيذ للمخلل وإليكم الخطوات كاملة في علم الخيار المخلل وهي كالتالي:
- قم في البداية بغسل الخيار المخلل.
- ابدأ في إزالة الجزء الأعلى والأسفل غير المرغوب فيه من الخيار.
- ابدأ في إضافة المكونات السابقة من الشبت والثوم والفلفل الأحمر المجفف والغار.
- ابدا في إضافة الملح في نفس الإناء.
- قم بوضع خل في الماء وقم بوضعهم على النار.
- بعدها قم بوضعهم في برطمانات وقم بوضع الخيار فيه.
- عليك بعد ذلك أن تتأكد من أن الماء قد وصل إلى كل الخيار في البرطمان.
- وبعدها قم بترك الخيار مدة تصل إلى اربعة أسابيع في الثلاجة وبعدها تستطيع أن تبدأ في تناوله.
الوسوم
يتساءل الكثير من الأشخاص في الفترات الماضية عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بعمل الخيار المخلل في المنزل حيث أنه يوجد عدد كبير منهم يرغب في أن يقوم بتناول المخلل إلى جانب الأطباق المختلفة التي يتم وضعها على مائدة الطعام، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن عمل الخيار المخلل في المنزل من أصعب الأمور ولكن في الواقع أن الأمر يتم بكل سهولة فقط كل ما يجب عليك أن تقوم بفعله هو أن تبدأ في تحضير المكونات التي سوف تحتاج إليها في عمل المخلل ومن ثم عليك أن تبدأ أن تقوم بخطوات الإعداد وسوف نقوم في هذا الموضوع بتيسير الأمر عليك وعرض كافة المعلومات عن تخليل الخيار في المنزل لكي تبدأ على الفور، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة المعلومات.مكونات عمل الخيار المخلل
تستطيع أن تقوم الآن بإعداد كل الكمية التي تحتاج إليها من الخيار المخلل فالأمر لا يحتاج منك إلى الكثير من الوقت كما أنه لا يحتاج منك إلى بذل جهد كبير فقط كل ما عليك أن تقوم به في البداية هو أن تقوم بتحضير المكونات الخاصة بالمخلل والتي تتمثل في التالي:
- نصف كيلو خيار ويمكنك أن تقوم بعمل كمية أكبر على حسب رغبتك ولكن ينبغي أن تقوم باختيار خيار صغير الحجم.
- 4 حبات من الثوم والتأكد من فرمه بشكل جيد.
- 1 كوب من الماء.
- ملعقة ونصف ملح.
- ورق غار.
- نصف ملعقة من الشطة.
- 1 كوب من الخل.
- ملعقة من الشبت الأخضر أو المجفف.
ينبغي عليك عندما تبدأ في إعداد الخيار المخلل أن تقوم بعمل كافة الخطوات الخاصة به بشكل صحيح وأيضًا باستخدام الترتيب الصحيح له حتى تستطيع أن حصل على نكهة مميزة وطعم لذيذ للمخلل وإليكم الخطوات كاملة في علم الخيار المخلل وهي كالتالي:
- قم في البداية بغسل الخيار المخلل.
- ابدأ في إزالة الجزء الأعلى والأسفل غير المرغوب فيه من الخيار.
- ابدأ في إضافة المكونات السابقة من الشبت والثوم والفلفل الأحمر المجفف والغار.
- ابدا في إضافة الملح في نفس الإناء.
- قم بوضع خل في الماء وقم بوضعهم على النار.
- بعدها قم بوضعهم في برطمانات وقم بوضع الخيار فيه.
- عليك بعد ذلك أن تتأكد من أن الماء قد وصل إلى كل الخيار في البرطمان.
- وبعدها قم بترك الخيار مدة تصل إلى اربعة أسابيع في الثلاجة وبعدها تستطيع أن تبدأ في تناوله.
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