فطائر البطاطس بالجبنة في المقلاة بطريقة سهلة وصحية وشهية جداً

فطائر البطاطس بالجبنة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة العشاء، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم أيضاً، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر البطاطس بالجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر البطاطس بالجبنة

تتكون فطائر البطاطس بالجبنة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

نصف كيلو بطاطس مقطع أرباع.

كوب ونصف دقيق بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ببريكا.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر البطاطس بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها البطاطس والملح، ثم نغمر البطاطس بالماء، ثم نترك البطاطس حتى ينضج. ثم نرفع البطاطس من على النار، ونصفيه جيداً من الماء. ثم نضع البطاطس المسلوق في وعاء عميق، ثم نهرسه جيداً وهو ساخن. بعد ذلك نضيف إليه الببريكا والفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح والدقيق بالتدريج، ثم نعجن جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم ندهن اليد بالزيت، ثم نلم عجينة البطاطس ونضعها في وعاء، ثم نتركها ترتاح لمدة 5 دقائق. ثم نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها ورقة زبدة أو ندهنها بالزيت، ثم نشكل فيها فطائر البطاطس. بعد ذلك ندهن اليد بالزيت، ثم نأخذ قطعة صغيرة أو متوسطة من العجينة، ثم نفردها ونضع عليها القليل من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نغلقها جيداً ونكورها، ثم نفردها قليلاً ونضعها في الصينية. ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نضع مقلاة على نار عالية، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن. بعد ذلك نخفض النار ونضيف إليه فطائر البطاطس وعندما تتحمر الأطراف، نقلب الفطائر على الجهة الثانية ونتركها حتى تتحمر، ثم نرفعها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ. ثم نقدم فطائر البطاطس بالجبنة في طبق التقديم مع الكاتشب. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو إلا ربع طماطم مقطع أرباع.

فلفل أسود.

شطة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

خل (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نخلطه جيداً. ثم نصفي صلصة الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب صلصة الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والشطة والثوم البودر والخل والبصل البودر والسكر، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، ثم نتركه يبرد، وبذلك يكون الكاتشب جاهز لكي نقدمه مع فطائر البطاطس بالجبنة. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير