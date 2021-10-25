طريقة عمل الكب كيك الهش الأصلي في المنزل بمكونات بسيطة للغاية وبطريقة سهلة

الكب كيك الهش ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكب كيك الهش.

مكونات الكب كيك الهش

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ملعقتين كبار ونصف من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكب كيك الهش وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بضرب البيض مع الفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يمتزج ويتضاعف حجمه.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب السكر البودرة بالتدريج إلي خليط البيض ونستمر في الضرب حتي يصبح قوام الخليط كريمي وباللون الأبيض.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزبدة بالتدريج على ست مراحل ونستمر فى الضرب حتى تتجانس جميع المكونات وتكون.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب تدريجيا للخليط مع استمرار الضرب بالمضرب الكهربائي.

وبعدما تتجانس جميع المكونات وتكون مزيجا واحدا نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونضيفهم للخليط بالتدريج على مرحلتين.

ثم نقلب الدقيق مع الخليط بالملعقة حتي تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بصب خليط الكب كيك في الأكواب المخصصة لذلك وندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

وبعدما تتم تسويتها يمكننا تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

ويكون الكب كيك الهش بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل الكب كيك الهش مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: