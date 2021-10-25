طريقة عمل كيكة الثلج السريعة وأسرار نجاح الكيكة الهشة

طريقة عمل كيكة الثلج الهشة من أشهر وأشهى أنواع الكيك في الوطن العربية، وهي من أنواع الكيك الهش أيضًا والتي يمكن التنويع فيها كما هو الحال في كيكة جوز الهند باللبن وغيرها من الكيك، وهي سهلة في التحضير ولا تستغرق وقت طويل في المطبخ، أي يمكن صناعتها بسهولة ولا تحتاج إلى مكونات غالية الثمن مثل طريقة عمل بسكويت القرفة السريعة الذي يُقدم كوجبة إفطار، ويمكن أن تقوم بها المبتدئات في المطبخ لعمل حلويات سهلة في المنزل مثل حلويات باردة بالبسكويت بدون فرن أيضًا.

طريقة عمل كيكة الثلج

يمكن تحضير كيكة الثلج بطريقة سهلة وسريعة من خلال تجهيز المكونات التالية:

مكونات كيكة الثلج

قشرة برتقاله صغيرة مع طحنها.

كوب واحد من جوز الهند المطحون.

عدد 1 كوب من اللبن على أن يكون كامل الدسم.

كمية مناسبة من الملح.

عدد 1 كيس من البيكنج بودر.

دقيق منخول بمقدار ربع الكيلو.

عدد 1 كيس فانيليا.

عدد 4 بيضات.

مقدار كوب ونصف الكوب من السكر.

عدد 1 كوب من الزبدة.

مكونات الثلج

كوب ونصف من السكر.

عدد 3 بيضات.

كمية مناسبة من الثلج بعد إذابته أو مياه باردة.

مقدار 1 ملعقة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من الجوز هند.

في وعاء مناسب يتم إضافة السكر والكريمة ويتم ضربهم بالمضرب لمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى ثلاثة دقائق.

نقوم بإزالة البياض من البيض ونضيف إلى الصفار الفانيليا ونقوم بضربهم أيضًا لمدة خمس دقائق.

نضع الدقيق على المكونات السابقة ومن ثم نضيف إليهم البيكنج بودر والملح ونقلبهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة قشور البرتقال وكذلك اللبن والجوز هند ونقلب الخليط مرة أخرى.

نقوم بإحضار وعاء آخر ونخلط كل من بياض البيض السابق إزالته مع كمية مناسبة من الملح ونضيفه إلى الخليط بعد ذلك.

يتم تجهيز صينية الفرن مع دهنها بالزبدة ونقوم بإضافة العجينة المجهزة وذلك بعد إضافة بعض من الدقيق مع توزيع العجينة جيدًا.

خطوات تحضير الكيكة السريعة الهشة

من أسرار نجاح الكيكة الهشة أن نضعها في الفرن بعد تسخينه على 200 مئوية، وتترك الكيكة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات ويتم متابعتها بين الحسن والآخر.

طريقة تزيين الكيكة

نقوم بخلط كل من السكر وبياض البيض وبعض من الماء ونقوم بالتقليب جيدًا على النار حتى الغليان ومن ثم يتم إضافة الفانيليا إلى الخليط بعد رفعه عن النار والمداومة على التقليب لحين الحصول على المظهر الثلجي ويتم توزيعه على الكيكة من جميع الجوانب.