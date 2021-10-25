كفتة الدجاج بالجبن بطعم رائع ومذاق مختلف ولذيذ

تعتبر كفتة الدجاج بالجبن من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي تقدم مع مختلف أنواع السلطات أو يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، وتعد الكفتة بالفراخ هي من ألذ أنواع الكفتة، وتعد من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها، فهي تتكون من مكونات بسيطة فهي عبارة عن مزيج من قطع الفراخ والجبنة مع البقدونس والبهارات يتم تشكيلها بطريقة معينة مع قطع من الجبن، تعطي مذاق جديد ومختلف للكفتة فهي تقدم بالجبنة التي لها مذاق خاص ولذيذ جداً، وتعتبر من الأطباق التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو غداء أو يمكن تقديمها كعمل سندويتشات خفيفة ولذيذة للأطفال أو الكبار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن بخطوات سهلة ونكهة رائعة.

مكونات عمل كفتة الدجاج بالجبن

يتم تحضير كفتة الدجاج من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 صدور دجاج مخليه.

3 ملاعق من الخبز المحمص (البقسماط).

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من البصل الأخضر المفروم.

4 قطع من الجبنة المثلثات.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من الملح.

للتغطية

جبن مثلثات.

بيض.

ملعقة من الحليب السائل

بقسماط.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة الدجاج بالجبن طريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقطع صدور الدجاج إلي مكعبات صغيرة بعد غسلها جيداً وتصفيتها من الماء. نضع صدور الدجاج مع البقدونس والثوم والبصل والجبن ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتي تختلط تماماً. نسكب الخليط في طبق كبير ثم نضيف إليه البهارات الملح والفلفل والبابريكا ثم نضيف البقسماط ونقلبها جيداً حتي تختلط بالبهارات تماماً. نشكل خليط الكفتة إلي كرات صغيرة ونضغط عليها باليد في المنتصف حتي نشكل تجويف ثم نضع قطعة صغيرة من الجبنة المثلثات ونغلقها جيداً.

طريقة التغطية

يتم تغطية الكفتة كالآتي:ـ

توضع كرات الكفتة في البقسماط ثم توضع في خليط البيضة مع ملعقة من الحليب ثم توضع كرات الكفتة مرة أخري في البقسماط حتي تغطي به تماماً. ثم توضع مقلاة على نار بها كمية وفيرة من الزيت نتركها تسخن، ثم توضع كرات الكفتة في الزيت الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرجها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم بالهنا والشفا مع السلطات والأرز.

طريقة عمل أصابع الدجاج بالبطاطس

يتم تحضير أصابع الدجاج بالبطاطس باتباع الآتي:ـ