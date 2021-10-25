كفتة الدجاج بالجبن بطعم رائع ومذاق مختلف ولذيذ

- 1/2
- 2/2
تعتبر كفتة الدجاج بالجبن من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي تقدم مع مختلف أنواع السلطات أو يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، وتعد الكفتة بالفراخ هي من ألذ أنواع الكفتة، وتعد من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها، فهي تتكون من مكونات بسيطة فهي عبارة عن مزيج من قطع الفراخ والجبنة مع البقدونس والبهارات يتم تشكيلها بطريقة معينة مع قطع من الجبن، تعطي مذاق جديد ومختلف للكفتة فهي تقدم بالجبنة التي لها مذاق خاص ولذيذ جداً، وتعتبر من الأطباق التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو غداء أو يمكن تقديمها كعمل سندويتشات خفيفة ولذيذة للأطفال أو الكبار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن بخطوات سهلة ونكهة رائعة.مكونات عمل كفتة الدجاج بالجبن
يتم تحضير كفتة الدجاج من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 2 صدور دجاج مخليه.
- 3 ملاعق من الخبز المحمص (البقسماط).
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- ملعقة من البصل الأخضر المفروم.
- 4 قطع من الجبنة المثلثات.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة من الملح.
للتغطية
- جبن مثلثات.
- بيض.
- ملعقة من الحليب السائل
- بقسماط.
يتم تحضير كفتة الدجاج بالجبن طريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بتقطع صدور الدجاج إلي مكعبات صغيرة بعد غسلها جيداً وتصفيتها من الماء.
- نضع صدور الدجاج مع البقدونس والثوم والبصل والجبن ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتي تختلط تماماً.
- نسكب الخليط في طبق كبير ثم نضيف إليه البهارات الملح والفلفل والبابريكا ثم نضيف البقسماط ونقلبها جيداً حتي تختلط بالبهارات تماماً.
- نشكل خليط الكفتة إلي كرات صغيرة ونضغط عليها باليد في المنتصف حتي نشكل تجويف ثم نضع قطعة صغيرة من الجبنة المثلثات ونغلقها جيداً.
طريقة التغطية
يتم تغطية الكفتة كالآتي:ـ
- توضع كرات الكفتة في البقسماط ثم توضع في خليط البيضة مع ملعقة من الحليب ثم توضع كرات الكفتة مرة أخري في البقسماط حتي تغطي به تماماً.
- ثم توضع مقلاة على نار بها كمية وفيرة من الزيت نتركها تسخن، ثم توضع كرات الكفتة في الزيت الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم بالهنا والشفا مع السلطات والأرز.
يتم تحضير أصابع الدجاج بالبطاطس باتباع الآتي:ـ
- نقوم بخلط نصف كيلو من الدجاج المخلي في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف إليها حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نضيف إليها ملعقتين من البقسماط ونخلط المكونات معاً جيداً باليد.
- نضيف إليها البهارات ملعقة صغيرة من كلاً من الفلفل الأسود والكمون وبودرة الثوم وبودرة البصل.
- نشكل الخليط على شكل أصابع ثم توضع داخل الثلاجة لمدة ساعة حتي تتماسك.
- توضع الأصابع في طبق به دقيق ثم توضع في طبق به بيض مخفوقمع رشة من الفلفل الأسود، ثم توضع في طبق به بقسماط حتي تغطي به تماماً.
- ثم تقلي في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة، حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
تعتبر كفتة الدجاج بالجبن من الوجبات الخفيفة واللذيذة التي تقدم مع مختلف أنواع السلطات أو يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، وتعد الكفتة بالفراخ هي من ألذ أنواع الكفتة، وتعد من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها، فهي تتكون من مكونات بسيطة فهي عبارة عن مزيج من قطع الفراخ والجبنة مع البقدونس والبهارات يتم تشكيلها بطريقة معينة مع قطع من الجبن، تعطي مذاق جديد ومختلف للكفتة فهي تقدم بالجبنة التي لها مذاق خاص ولذيذ جداً، وتعتبر من الأطباق التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو غداء أو يمكن تقديمها كعمل سندويتشات خفيفة ولذيذة للأطفال أو الكبار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن بخطوات سهلة ونكهة رائعة.مكونات عمل كفتة الدجاج بالجبن
يتم تحضير كفتة الدجاج من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 2 صدور دجاج مخليه.
- 3 ملاعق من الخبز المحمص (البقسماط).
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- ملعقة من البصل الأخضر المفروم.
- 4 قطع من الجبنة المثلثات.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة من الملح.
للتغطية
- جبن مثلثات.
- بيض.
- ملعقة من الحليب السائل
- بقسماط.
يتم تحضير كفتة الدجاج بالجبن طريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بتقطع صدور الدجاج إلي مكعبات صغيرة بعد غسلها جيداً وتصفيتها من الماء.
- نضع صدور الدجاج مع البقدونس والثوم والبصل والجبن ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتي تختلط تماماً.
- نسكب الخليط في طبق كبير ثم نضيف إليه البهارات الملح والفلفل والبابريكا ثم نضيف البقسماط ونقلبها جيداً حتي تختلط بالبهارات تماماً.
- نشكل خليط الكفتة إلي كرات صغيرة ونضغط عليها باليد في المنتصف حتي نشكل تجويف ثم نضع قطعة صغيرة من الجبنة المثلثات ونغلقها جيداً.
طريقة التغطية
يتم تغطية الكفتة كالآتي:ـ
- توضع كرات الكفتة في البقسماط ثم توضع في خليط البيضة مع ملعقة من الحليب ثم توضع كرات الكفتة مرة أخري في البقسماط حتي تغطي به تماماً.
- ثم توضع مقلاة على نار بها كمية وفيرة من الزيت نتركها تسخن، ثم توضع كرات الكفتة في الزيت الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم بالهنا والشفا مع السلطات والأرز.
يتم تحضير أصابع الدجاج بالبطاطس باتباع الآتي:ـ
- نقوم بخلط نصف كيلو من الدجاج المخلي في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف إليها حبة كبيرة من البطاطس المسلوقة ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نضيف إليها ملعقتين من البقسماط ونخلط المكونات معاً جيداً باليد.
- نضيف إليها البهارات ملعقة صغيرة من كلاً من الفلفل الأسود والكمون وبودرة الثوم وبودرة البصل.
- نشكل الخليط على شكل أصابع ثم توضع داخل الثلاجة لمدة ساعة حتي تتماسك.
- توضع الأصابع في طبق به دقيق ثم توضع في طبق به بيض مخفوقمع رشة من الفلفل الأسود، ثم توضع في طبق به بقسماط حتي تغطي به تماماً.
- ثم تقلي في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة، حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة الدجاج بالجبن بطعم رائع ومذاق مختلف ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.