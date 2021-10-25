خلطة يوناني قنبلة لصبغ شيب الشعر من اول مرة أفضل علاج للشعر الأبيض بصبغة خالية من المواد الكيماوية

نستعرض اليوم أقوي وصفة صبغ الشعر الابيض وتقوية الشعر، تعرف الحناء منذ القدم كوسيلة فعالة لصبغ الشعر وتغيير لونه وخاصة في حالة الشيب، حيث ينتج الشيب نتيجة ضعف الشعر والتقدم بالعمر الذي يؤدي الى نقص صبغة الميلانين الموجودة في الشعر وهي التي تمنحه اللون الأسود، والحناء تعمل على تغيير اللون وأيضا تقوية الشعر وتنعيمه ،وتعالج التهاب فروة الرأس فضلا عن دورها الفعال في التخلص من القشرة الضارة.

تتميز صبغة الحناء أنها خالية من المواد الكيماوية التي قد تضر الشعر إذا استخدمت لفترات طويلة، كما أن استخدامها سهل لتحضير فهذه الوصفة لا تستغرق الكثير من الوقت، فدعونا نقدم لكم خطوات صبغ شيب الشعر لتحصلون على نتيجة فعالة من أول استخدام.

صبغ الشعر الأبيض

مكونات صبغة الحناء شيب الشعر

● 1 كوب من الحناء.

● 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

● ربع فنجان من عصير الليمون.

● ملعقة كبيرة من الخل.

● مقدار مناسب من الماء للعجن.

● فرشاة وقفازات لتوزيع الخليط على الشعر.

طريقة التحضير

● ضعي كل من مسحوق الحناء في وعاء واضيفي إليها الكركم وكذلك عصير الليمون والخل ونقلب المكونات جيدا.

● نضيف الماء الدافئ على الخليط ثم نقلب حتى نحصل عليها عجينة متماسكة القوام.

● قومي بتغطية الخليط ثم اتركيه حتى يتخمر لمدة تتراوح من ثلاث إلى 4 ساعات تقريبا.

● قومى بغسل الشعر وتنظيفه جيدا بالماء قبل وضع صبغة الحناء عليه.

● قومي بتوزيع الخليط على الشعر جيدا بدأ من فروة الرأس وعلى جميع خصلات الشعر.

● للتخلص من الشيب اتركي صبغة الحناء على الشعر لمدة 4 ساعات قبل أن تغسليه جيدا بالماء.

● يمكن أيضا وضع طبقة من الفازلين على منطقة الرقبة وذلك لمنع الحناء من صبغ الرقبة بلونها البني المميز.

● يفضل أيضا تثبيت الشعر بغطاء من النايلون حتى يستفيد بالصبغة إلى أقصى حد.

● كررى الوصفة متى رأيت أنك تحتاجين إلى ذلك.

وصفة لصبغ الشعر الابيض في المنزل

تلك الوصفة تعتبر أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل غلى تغطية لون الشعر الأبيض بفاعلية هائلة من خلال استخدام البنجر الذي يحتوي على اللون الاحمر، فمن خلال نقع 3 حبات من البنجر المقطع في ماء أو غليه في 6 اكواب من الماء وتركه قليلا ليبرد ثم توزيعه على كامل الشعر ويترك ليلة كاملة ثم يشطف بالماء البارد.