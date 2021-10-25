طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر في المنزل بكل سهولة

يعتبر مخلل الزيتون الأخضر ، من المقبلات اللذيذة التي لا تخلي من أي سفرة، ورغم الحضور القوي للزيتون علي المائدة السورية، إلا أن المصرين أيضاً وضعوا بصمتهم الخاصة عليه، ويحبون تناوله حتي مع وجبات الإفطار الشعبية كالفول والطعمية، هي من المقبلات التي تكتسب كل الأكلات بجانبه مذاقاً خاصاً بوجوده، وتناول المخلل قد يكون بمثابة فاتح للشهية، والمخلل هو عبارة عن قطع نباتية من الجذور أو الأوراق أو الساق، تعامل بمحلول ملحي مع إضافة أو دون إضافة الأحماض العضوية، يساهم في مكافحة السرطان، يتميز بسرعة وسهولة تحضيره في المنزل بكل سهولة، ويعد من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، هو من الأطباق الجانبية التي يحرص علي تناولها العديد من الأشخاص، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذه المقالة طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر في المنزل.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأخضر

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذا المخلل اللذيذ وهي كالاتي:-

كيلو من الزيتون الأخضر.

نصف كوب كبير من الملح.

مقدار نصف كيلو ليمون مقطع شرائح.

ربع كيلو فلفل حار.

2 كوب كبير عصير لليمون.

5 فصوص ثوم.

5 أكواب كبار من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير مخلل الزيتون الأخضر في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نحضر الزيتون الأخضر، ونشق كل حبة ثلاث شقات من ثلاث، جهات مختلفة بالسكين. ثم نضع الزيتون في إناء ونغطيه بالماء، ونتركه منقوعاً لمدة 4 أيام، ونقوم بتغير ماء النقع يومياً ثلاث مرات، حتي نتخلص من مرارة الزيتون. بعد ذلك نحضر إناء لعمل محلول ملحي، ونضع في الإناء الملح وعصير الليمون والماء، ثم نقلب باستخدام مضرب سلك يدوي حتي يختفي الملح تماماً. ثم نحضر برطمان التخزين، ثم نضع طبقة من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح، والفلفل الحار والثوم، ثم طبقة أخرى من الزيتون، هكذا حتي تنتهي الكمية. بعد ذلك نضغط علي أخر طبقة من الزيتون باليد للأسفل حتي نفرغ الهواء، ثم نضيف محلول الملح لمكونات البرطمان، ثم نضغط باليد للأسفل مرة أخري، حتي نفرغ الهواء تماماً. ثم نغلق البرطمان مباشرة وننتظر 20 يوم بدون فتح البرطمان، بعد 20 يوم يصبح الزيتون الأخضر مخلل جاهز للأكل.

فوائد الزيتون الأخضر للجسم

من هنا سوف نتعرف علي أهم فوائد هذا الخضار وهي كالاتي:-

يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

مصدر غني بالمركبات النباتية.

غني بمضادات الأكسدة.

خفض مستوي ضغط الدم.

تعزيز وظيفة خلايا المناعة والدماغ.

يحتوي علي نسبة من الدهون الصحية.

مكونات عمل مخلل الخضروات المشكل

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من المخلل للذيذ ومميز وهي كما يلي:-

2 حبة من الجزر مقشرة ومقطع أصابع.

ثلاث حبات من الخيار صغير ومغسول.

6 فصوص من الثوم.

ربع كوب من البصل الصغير مقشر.

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار.

مقدار نصف كوب من الفلفل الأخضر الحار.

2 حبة من الفت مقشر.

نصف كوب من القرنبيط.

4 حبات ليمون صغير مشقوق أربع.

2 كوب من الماء.

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الملح الخشن.

معلقة كبيرة من حبة البركة.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق كبار من الزيت.

معلقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل طريقة تحضير لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-