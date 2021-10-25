طريقة عمل البسبوسة بالسميد بطريقة سهلة ومضمونة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والمميزة التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولها مكانة خاصة عند الشعوب العربية أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد تكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والتي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً مثل البسبوسة بالبرتقال، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة بالسميد بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل البسبوسة بالسميد

تتكون طريقة عمل البسبوسة بالسميد من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

250 جم سميد ناعم.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر بودرة.

كوب ونصف حليب سائل.

باكيت بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة ماء الزهر.

شربات.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسبوسة بالسميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: