ايه اللي هيحصل لجسمك لو شربتي الكمية المناسبة من الماية كل يوم

اجسامنا بتتكون من اكتر من 60% من الماية ، وكل اعضاء جسمنا من الماية ، الرئتين بتتكون من 85% من الماية ، والعضلات والكلى 79% ماية ، والدماغ والقلب 73% ، والعضم بيحتوي على 32% ماية ، وشرب الكمية المناسبة من الماية ممكن ان هيساعد على تحسين انتظام حركة الامعاء, الصداع النصفي, وممكن حتى انه يمنع حدوث بعض الامراض ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 6 فوايد صحية من شرب الماية كل يوم.

فوايد صحية من شرب الماية:

1- تحسين المفاصل:

الغضروف الموجود في قرص العمود الفقري والمفاصل اللي بيخلي حركة المفاصل اسهل ، بيتكون من 80% ماية ، وده السبب اللي بيخلي عدم شرب كمية كافية من الماية ممكن انه يقلل من قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات ويأدي لآلام المفاصل.

كمان شرب كمية كافية من الماية كل يوم ممكن انه يساعد الجسم على التخلص من السموم اللي ممكن تتسبب في التهاب المفاصل ، وممكن كمان انها تمنع النقرس.

2- منع التهاب المسالك البولية وحصوات الكلى:

الكلى مسؤولة عن ازالة الفضلات من الدم ، وبالتالي لو مش بتشربي كمية ماية كفاية ، النفايات دي بجانب الاحماض ، ممكن انها تتراكم وتسد الكلى ببروتين اسمه الميوجلبين ، بالاضافة كمان ان حصوات الكلى والتهاب المسالك البولية ممكن انه يحصل بسبب الجفاف من قلة شرب الماية.

3- هتحسن مزاجك, ذاكرتك, تركيزك:

مستوى الماية ليه تأثير كبير على مخنا ، حتى الجفاف الخفيف زي شرب اقل من نصف الكمية المطلوبة من الماية يوميا ، ممكن انه يضعف بعض جوانب وظائف المخ.

وحسب الدراسات ، اثبتت ان فقدان السوائل بنسبة 1.4% عند النساء ممكن انه يضعف التركيز والمزاج ، وكمان بيزود من تكرار نوبات الصداع ، من ناحية تانية ، فقدان السوائل عند الرجال بنسبة 1.6% ممكن يبقى مضر بالذاكرة ويسبب الارهاق والقلق.

4- قلبك هيشتغل بشكل افضل:

لما تشربي كمية كفاية من الماية ، قبك مش هيبقى مضطر يشتغل بمجهود زيادة ، لان الجفاف الخفيف ممكن يأدي لانخفاض كمية الدم في الجسم ، وده ممكن يأدي لرفع ضربات القلب ويخفض ضغط الدم في نفس الوقت ، وده هيعرض الجسم لخطر الاصابة بالصدمة.

5- هتعاني من نوبات صداع اقل:

اظهرت الدراسات ، ان شرب 1.5 لتر ماية اضافية يوميا ادى لتحسن التعرض لنوبات الصداع النصفي ، وان النوبات قلت بشكل كبير.

6- هتبقي منتظمة اكتر في الحمام:

زيادة السوائل بتساعد على التخفيف من الامساك والوقاية منه ، والماية المعدنية بشكل خاص هتكون مفيدة في الحالة دي ، لان الصوديوم والمغنيسيوم بيساعدوا على تحسين حركة الامعاء.

طريقة حساب كمية الماية المناسبة اللي محتاجه تشربيها يوميا:

كمية الماية باللتر اللي المفروض تشربيها كل يوم ، بتساوي وزنك بالكيلو جرام مضروب في 0.033.

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