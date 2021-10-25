حضري كرات جوز الهند المغذية لأطفالك في المنزل بأقل تكلفة وبمذاق شهي

حلوى جوز الهند من الحلويات التي تعشق من قبل الصغار والكبار بسبب طعمها الرائع و خفتها على المعدة كما انها تحتوي على العديد من القيم الغذائية ونتيجة لحب الجميع لها تجد البحث عن طريقة إعدادها في المنزل يزيد يوم بعد يوم من قبل العديد من السيدات اللواتي يرغبن في إعداد الحلويات في المنزل بدلا من شرائها من الخارج ونتيجة لتزايد هذا البحث خصصنا مقالنا اليوم للحديث معكم عن الأسرار الخفية وراء نجاحة فتابعوا معنا فيما يلي.مكونات كرات جوز الهند
على الرغم من المذاق الطيب لحلوى جوز الهند إلا أنها لا تطلب الكثير من المكونات فكل ما تحتاجين لإعداده:
- 4 أكواب من جوز الهند المبشور.
- 3 بيضات ذو حجم متوسط.
- 1 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 1 كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ¾ كوب من الزيت.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
يمكنك إعداد حلوى كرات جوز الهند في المنزل بكل سهولة وفي غضون 10 دقائق من خلال إتباع الخطوات التالية:
- عليك أولا التأكد من ان جوز الهند المستخدم مبشور ناعم، ويفضل وضعة في الكبة لمدة نصف دقيقة.
- قومي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه مقدار البيض المحدد مع إضافة الفانيليا وربيهم جدًا حتي يمتزجون ومن ثم قومي بإضافة مقدار السكر بصورة تدريجية مع التقليب جيدًا حتي تدخل جميع المكونات سويا ويتكون معاكى سائل متماسك إلى حد ما.
- مع استمرار التقليب اسكبي مقدار الزيت بصور تدريجية ويفضل ان يكون الزيت المستخدم نباتي.
- في إناء آخر قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب العالقة بها مع إضافة البيكنج باودر.
- قومي بإحضار جوز الهند المبشور وابدئي في إضافة على الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب الجيد حتي يمتزج الدقيق مع مبشور جوز الهند.
- عليك هنا إضافة خليط البيض على الدقيق مع التقليب الجيد لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يتكون معاكي خليط متماسك يسهل تشكيله.
- احضري القلب الخاص بك ومن ثم ابدي في وضع مقدار مناسب من خليط كرات جوز الهند.
- قومي بإدخال القالب على فرن سباق التسخين على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
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حلوى جوز الهند من الحلويات التي تعشق من قبل الصغار والكبار بسبب طعمها الرائع و خفتها على المعدة كما انها تحتوي على العديد من القيم الغذائية ونتيجة لحب الجميع لها تجد البحث عن طريقة إعدادها في المنزل يزيد يوم بعد يوم من قبل العديد من السيدات اللواتي يرغبن في إعداد الحلويات في المنزل بدلا من شرائها من الخارج ونتيجة لتزايد هذا البحث خصصنا مقالنا اليوم للحديث معكم عن الأسرار الخفية وراء نجاحة فتابعوا معنا فيما يلي.مكونات كرات جوز الهند
على الرغم من المذاق الطيب لحلوى جوز الهند إلا أنها لا تطلب الكثير من المكونات فكل ما تحتاجين لإعداده:
- 4 أكواب من جوز الهند المبشور.
- 3 بيضات ذو حجم متوسط.
- 1 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 1 كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ¾ كوب من الزيت.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
يمكنك إعداد حلوى كرات جوز الهند في المنزل بكل سهولة وفي غضون 10 دقائق من خلال إتباع الخطوات التالية:
- عليك أولا التأكد من ان جوز الهند المستخدم مبشور ناعم، ويفضل وضعة في الكبة لمدة نصف دقيقة.
- قومي بإحضار وعاء عميق وضعي فيه مقدار البيض المحدد مع إضافة الفانيليا وربيهم جدًا حتي يمتزجون ومن ثم قومي بإضافة مقدار السكر بصورة تدريجية مع التقليب جيدًا حتي تدخل جميع المكونات سويا ويتكون معاكى سائل متماسك إلى حد ما.
- مع استمرار التقليب اسكبي مقدار الزيت بصور تدريجية ويفضل ان يكون الزيت المستخدم نباتي.
- في إناء آخر قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب العالقة بها مع إضافة البيكنج باودر.
- قومي بإحضار جوز الهند المبشور وابدئي في إضافة على الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب الجيد حتي يمتزج الدقيق مع مبشور جوز الهند.
- عليك هنا إضافة خليط البيض على الدقيق مع التقليب الجيد لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يتكون معاكي خليط متماسك يسهل تشكيله.
- احضري القلب الخاص بك ومن ثم ابدي في وضع مقدار مناسب من خليط كرات جوز الهند.
- قومي بإدخال القالب على فرن سباق التسخين على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
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