حضري كرات جوز الهند المغذية لأطفالك في المنزل بأقل تكلفة وبمذاق شهي

حلوى جوز الهند من الحلويات التي تعشق من قبل الصغار والكبار بسبب طعمها الرائع و خفتها على المعدة كما انها تحتوي على العديد من القيم الغذائية ونتيجة لحب الجميع لها تجد البحث عن طريقة إعدادها في المنزل يزيد يوم بعد يوم من قبل العديد من السيدات اللواتي يرغبن في إعداد الحلويات في المنزل بدلا من شرائها من الخارج ونتيجة لتزايد هذا البحث خصصنا مقالنا اليوم للحديث معكم عن الأسرار الخفية وراء نجاحة فتابعوا معنا فيما يلي.

مكونات كرات جوز الهند

على الرغم من المذاق الطيب لحلوى جوز الهند إلا أنها لا تطلب الكثير من المكونات فكل ما تحتاجين لإعداده:

4 أكواب من جوز الهند المبشور.

3 بيضات ذو حجم متوسط.

1 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

¾ كوب من الزيت.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة إعداد كرات جوز الهند في المنزل بأسرار وتكات المحلات

يمكنك إعداد حلوى كرات جوز الهند في المنزل بكل سهولة وفي غضون 10 دقائق من خلال إتباع الخطوات التالية: