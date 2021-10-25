تعتبر حلوي لقمة الباشا التركية من ألذ وأطيب الحلويات المحببة للكبار والصغار لمذاقها الرائع والمتميز، وهي من وصفات الحلويات التركية الباردة، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل بيت، وهي غنية جداً بالحليب الذي يعد مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان ومنع هشاشة العظام لدى الكبار، وأيضاً تحتوي على جوز الهند الغني بالألياف الغذائية والفيتامينات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل لقمة الباشا التركية ألذ وأطيب الحلويات الباردة.

لقمة الباشا التركية من الوصفات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، كالتالي:-

لتر حليب (٤أكواب وربع).

كوب دقيق (١٢٥ جرام).

كوب سكر (٢٠٠ جرام).

ملعقة كبيرة فانيليا.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة (٦٠جرام).

لتحضير الكريمة

عبوة كريم شانتيه.

كوب حليب مثلج (٢٠٠ ملي).

مكسرات.

جوز هند مبشور.

يتم تحضير حلوي لقمة الباشا التركية بخطوات سهلة وبسيطة، كالتالي:-

نضع الحليب والدقيق والسكر في قدر، ثم نرفعه على نار هادئة مع تقليب المكونات جيداً. ثم نضيف الزبدة والفانيليا، ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم نسكب الخليط في صينية مرشوشة بجوز الهند ونتركها تبرد داخل الثلاجة حتى تتماسك. بعد ذلك نقوم بخفق بودرة الكريم شانتيه مع كوب من اللبن المثلج حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. ثم نسكب خليط الكريمة على الصينية ونفرده ثم نوزع عليها المكسرات، وندخلها الثلاجة مرة ثانية حتى تتماسك. يتم تقطيع الحلوي بشكل طولي إلي شرائح متساوية، ثم نلف الشرائح مثل الرول، ونضعها في طبق التقديم. يمكن تقطيع الحلوي على شكل مربعات وتزين بالفستق والكريز أو على حسب الذوق.

طريقة عمل لقمة الباشا بالشيكولاتة

المكونات

بسكويت شاي مطحون.

1 كوب حبيبات شيكولاتة.

1 كوب دقيق.

كوب سكر.

لتر حليب.

3 ملاعق زبدة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة التحضير