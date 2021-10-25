اكلات جديدة للغداء في 15 دقيقة وغير مكلفة وتكفي 8 أفراد

طريقة عمل اكلات جديدة للغداء هذا ما تبحث عنه ربات البيوت مؤخراً للمساعدة في الحيرة اليومية التي تقع فيها كل سيدة إلا وهي ماذا سأحضر اليوم على الغذاء لاسرتي، وخاصة وأن كانت من السيدات العاملات بالتالي لا تستطيعي إعداد وجبات سريعة تستغرق وقتا طويل، واليوم نقدم لكم اسهل طرق لتحضير اكلات سريعة للغداء أو العشاء

سمك فيلية متبل

المكونات

كيلو من السمك الفيليه.

ملعقه كبيره من الثوم.

ملعقه من الشطه.

نصف ملعقه من الكمون.

قرن من الفلفل المفروم.

نصف ملعقه من الملح.

نصف ملعقه من الكزبره.

ربع كيلو من الدقيق الابيض.

طريقه التحضير

نحضر السمك ونقطعه إلى قطع متوسطة الحجم ونضعه في وعاء ونغسله جيدا، ثم نضيف عليه جميع البهارات من فلفل وثوم وكمون وملح وشطه وكزبرة ونمزج جميع المكونات معا حتى تمزج البهارات بالسمك.

بعد ذلك نضع الدقيق في طبق ونتبل به السمك واحده تلو الاخرى ثم نحضر مقلاه عميقه بها كميه من الزيت النباتي ونضعها على النار ثم نضع السمك حتى يتم قلي ونقلبها على الوجه الاخر وانا خارجه في طبق التقديم ويقدم مع العيش او السلطه بالف هناء وشفاء .

طريقة عمل الفته بالثوم والخل

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

4 عيش.

ثلاث ملاعق من الصلصة.

ملاعق من الزبدة.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

اربع ملاعق من الزيت.

3 أكواب من شوربه الكوارع.

نص ملعقه من الملح.

نصف ملعقه من الشطه.

طريقه التحضير

هنا حماده على الارز في وعاء انا غسله جيدا ثم نضيف على ملعقه الملح الفيس الاسود وملعقتين الزبده ونتركه على النار حتى يتشرب قليلا ثم نضعها على نار هادئه لكي ينضب .

في ذلك الحين نحضر مقلاه ونضع عليها ملعقه من الزبده على النار ونضع العيش حتى لتحمر كاميرا هنجيب صنية ونحط معلقة سمنة ونحط العيش ونقلبه حتي يتحمر العيش معك ويترك على جانب.

هنحضر مقلاة اخري ونضع عليها ملعقة من الزيت، ثم نضيف عليها كمية الصلصة وعليهم الخل ونقلبهم جيدا ثم نضع التوابل والملح، وفي طبق التقديم نضيف العيش والرز ونسكب عليهم الشوربة والصلصة ونقدمه في، طبق التقديم وبالف هنا.