خلطة سحرية فعالة لتبييض الجسم في أسرع وقت ممكن وتغنيكي عن شراء كريمات التفتيح نهائياً

نقدم لجميع الفتيات في هذا المقال طريقة تحضير خلطة سحرية لتبييض الجسم في أسرع وقت ممكن، وذلك بدلاً من شراء الكثير من كريمات التفتيح التي لا تحقق نتائج فعالة ومع ذلك سعرها غالي جداً، وتعتمد هذه الوصفات على مكونات طبيعية ممتازة يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، حيث أنها غير مكلفة أبداً، ولكنها تمنح نتائج ممتازة، وبالتالي لن تحتاجون إلى شراء منتجات تفتيح مرة أخرى. خلطة سحرية لتبييض الجسم خلطة سحرية لتبييض الجسم المكونات: 2 ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق قشر الرمان.

2 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السدر.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير: في وعاء واسع نقوم بوضع جميع المكونات المذكورة، ونخلطها مع بعضها البعض بشكل جيد جداً.

نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على الجسم كله، ونتركه لمدة حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتدليك الجسم جيداً بحركات دائرية باستخدام الليفة، ثم نغسله بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة على الأقل مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت ممكن. وصفة تبييض الجسم وصفة تبييض الجسم المكونات: 3 ملعقة من الحمص المطحون.

ملعقة من الكركم صغيرة الحجم.

5 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون صغيرة الحجم. طريقة التحضير: نقوم بتقليب المكونات كلها مع بعضها البعض جيداً في وعاء حتى تتجانس ونحصل على خليط كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الجسم كله، ونتركه ربع ساعة.

ثم نغسل الجسم جيداً بالماء الفاتر.

لأسرع النتائج يجب تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات أسبوعياً. ماسك تبييض الجسم ماسك تبييض الجسم المكونات: 2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من دقيق الحمص كبيرة الحجم. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

حتى نحصل على مزيج متجانس، ونقوم بتوزيعه على الجسم كله.

نتركه حوالي ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسلها بالماء جيداً.

يمكن تكرار هذه الوصفة يومياً للحصول على أسرع نتيجة في أقل وقت. الوسوم

نقدم لجميع الفتيات في هذا المقال طريقة تحضير خلطة سحرية لتبييض الجسم في أسرع وقت ممكن، وذلك بدلاً من شراء الكثير من كريمات التفتيح التي لا تحقق نتائج فعالة ومع ذلك سعرها غالي جداً، وتعتمد هذه الوصفات على مكونات طبيعية ممتازة يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، حيث أنها غير مكلفة أبداً، ولكنها تمنح نتائج ممتازة، وبالتالي لن تحتاجون إلى شراء منتجات تفتيح مرة أخرى. خلطة سحرية لتبييض الجسم خلطة سحرية لتبييض الجسم المكونات: 2 ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق قشر الرمان.

2 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السدر.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير: في وعاء واسع نقوم بوضع جميع المكونات المذكورة، ونخلطها مع بعضها البعض بشكل جيد جداً.

نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على الجسم كله، ونتركه لمدة حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتدليك الجسم جيداً بحركات دائرية باستخدام الليفة، ثم نغسله بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة على الأقل مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت ممكن. وصفة تبييض الجسم وصفة تبييض الجسم المكونات: 3 ملعقة من الحمص المطحون.

ملعقة من الكركم صغيرة الحجم.

5 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون صغيرة الحجم. طريقة التحضير: نقوم بتقليب المكونات كلها مع بعضها البعض جيداً في وعاء حتى تتجانس ونحصل على خليط كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الجسم كله، ونتركه ربع ساعة.

ثم نغسل الجسم جيداً بالماء الفاتر.

لأسرع النتائج يجب تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات أسبوعياً. ماسك تبييض الجسم ماسك تبييض الجسم المكونات: 2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من دقيق الحمص كبيرة الحجم. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

حتى نحصل على مزيج متجانس، ونقوم بتوزيعه على الجسم كله.

نتركه حوالي ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسلها بالماء جيداً.

يمكن تكرار هذه الوصفة يومياً للحصول على أسرع نتيجة في أقل وقت.

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