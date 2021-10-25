طريقة أصابع الجلاش بالقشطة حلويات رائعة مثل الجاهز

طرق إعداد الجلاش بالقشطة بقلاوة حلى سوري، يعد الجلاش من أفضل وأسهل أنواع الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار وتصنع بكثرة في بلاد سوريا والشام ومصر، فهو عبارة عن رقائق جاهزة هشة يمكن صنعها بأكثر من طريقة بقلاوة سادة أو بحشو القشطة أو مكسرات وتسقى بالسيرب أو العسل وحشو اللحم مفروم أو تفاح وجوز الهند، ومن خلال السطور التالية سنتعرف معكم على طريقة عمل الجلاش بقلاوة خطوة بخطوة. طريقة جلاش بقلاوة بحشو القشطة وجوز الهند عجينة شرائح عجينة بقلاوة حوالي نصف كيلو. نصف كيلو من قشطة بلدي. كوب من زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب من السيرب أو عسل تسقية حلويات. خطوات عمل جلاش رول أصابع بحشو القشطة يقسم شرائح الجلاش إلى نصفين ثم تأكدي من فصل شرائح الجلاش عن بعضها البعض في كل قسم حتى لا تلتصق ببعضها.

ثم ادهني ما بين كل شريحتين القليل من زبدة طريةوتقطع قطع الجلاش إلى مستطيلات بأحجام متساوية.

ضعي ملعقة من القشطة على طرف كل مستطيل بعيد عن الأطراف، وقومي بلف العجينة واغلقيها باحكام.

ضعي ورقة زبدة على صينية الفرن وترص قطع الجلاش الرول وتدهن بالزبدة مع على الوجه جيدا حتى تتغطى تماما.

سخني الفرن على حرارة عالية لدرجة 160 مئوية، وتدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي وتكون جاهزة رولات بقلاوة أصابع الجلاش.

ثم تخرج من الفرن وتوضع في طبق تقديم ويصب عليها سيرب لابد أن يكون بارد تماما ويترك حتى يكون جلاش مقرمش وتتشربه قطع جلاش بالقشطة أصابع بقلاوة بالقشطة، ثم تصفى من السيرب وترص في طبق تقديم. طريقة عمل قشطةكدابة لحشو جلاش كوب من حليب. عدد ملعقة كبيرة من دقيق. ملعقة صغيرة من النشا. ربع كوب من السكر. ملعقة كبيرة من زبدة طريقة جلاش بقلاوة بحشو القشطة وجوز الهندخطوات عمل جلاش رول أصابع بحشو القشطةطريقة عمل قشطةكدابة لحشو جلاش لتحضير قشطة جاهزة بمطبخك ضعي الحليب في وعاءع عميق وذوبي فيه الدقيق والنشا والسكر ع تقليب حتى تتمزج مكونات معا.

وترفع على النار مع تقليب وتكون هادئة مع عدم توقف عن تقليب، وتترك حتى يكون قوامها ثقيل وكثيف وتوضع عليها الزبدة مع تقليب. الوسوم

طرق إعداد الجلاش بالقشطة بقلاوة حلى سوري، يعد الجلاش من أفضل وأسهل أنواع الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار وتصنع بكثرة في بلاد سوريا والشام ومصر، فهو عبارة عن رقائق جاهزة هشة يمكن صنعها بأكثر من طريقة بقلاوة سادة أو بحشو القشطة أو مكسرات وتسقى بالسيرب أو العسل وحشو اللحم مفروم أو تفاح وجوز الهند، ومن خلال السطور التالية سنتعرف معكم على طريقة عمل الجلاش بقلاوة خطوة بخطوة. طريقة جلاش بقلاوة بحشو القشطة وجوز الهند عجينة شرائح عجينة بقلاوة حوالي نصف كيلو. نصف كيلو من قشطة بلدي. كوب من زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب من السيرب أو عسل تسقية حلويات. خطوات عمل جلاش رول أصابع بحشو القشطة يقسم شرائح الجلاش إلى نصفين ثم تأكدي من فصل شرائح الجلاش عن بعضها البعض في كل قسم حتى لا تلتصق ببعضها.

ثم ادهني ما بين كل شريحتين القليل من زبدة طريةوتقطع قطع الجلاش إلى مستطيلات بأحجام متساوية.

ضعي ملعقة من القشطة على طرف كل مستطيل بعيد عن الأطراف، وقومي بلف العجينة واغلقيها باحكام.

ضعي ورقة زبدة على صينية الفرن وترص قطع الجلاش الرول وتدهن بالزبدة مع على الوجه جيدا حتى تتغطى تماما.

سخني الفرن على حرارة عالية لدرجة 160 مئوية، وتدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي وتكون جاهزة رولات بقلاوة أصابع الجلاش.

ثم تخرج من الفرن وتوضع في طبق تقديم ويصب عليها سيرب لابد أن يكون بارد تماما ويترك حتى يكون جلاش مقرمش وتتشربه قطع جلاش بالقشطة أصابع بقلاوة بالقشطة، ثم تصفى من السيرب وترص في طبق تقديم. طريقة عمل قشطةكدابة لحشو جلاش كوب من حليب. عدد ملعقة كبيرة من دقيق. ملعقة صغيرة من النشا. ربع كوب من السكر. ملعقة كبيرة من زبدة طريقة جلاش بقلاوة بحشو القشطة وجوز الهندخطوات عمل جلاش رول أصابع بحشو القشطةطريقة عمل قشطةكدابة لحشو جلاش لتحضير قشطة جاهزة بمطبخك ضعي الحليب في وعاءع عميق وذوبي فيه الدقيق والنشا والسكر ع تقليب حتى تتمزج مكونات معا.

وترفع على النار مع تقليب وتكون هادئة مع عدم توقف عن تقليب، وتترك حتى يكون قوامها ثقيل وكثيف وتوضع عليها الزبدة مع تقليب.

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