طريقة عمل الكبدة الاسكندراني هنقولك السر الي محدش هيقولك علية، حيث تعتبر الكبدة من ضمن الاكلات الأساسية لدي البعض، ويعشق البعض تناولها في صورة سندوتشات بالطحينة وخاصة الاسكندراني، والبعض الآخر يفضل النوع المقلي بالردة وهي مميزة ولها مذاق رائع، وتتميز الاسكندراني دون غيرها لاحتوائها علي بصل وثوم وفلفل حار، ويعتبرها البعض صحية أكثر خاصة أنها لا تتعرص للقلي ولا يتم فيها اضافة اي زيوت والتي تتسبب في رفع الكوليسترول في الدم، وعبر موقعنا اليوم نضع لكم تفاصيل اقرب للحصول علي طعم افضل من المطاعم بكثير، واكثر ضمانا من حيث التعقيم وطريقة صنع الطعام.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني هنقولك السر الي محدش هيقولك علية

نضع لكم الآن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني هنقولك السر الي محدش هيقولك علية، حيث إن البحث عن تلك الوصفة مكثف بشكل ملحوظ، خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي ينتقل من نفس الي آخر، وسوف نضع بين ايديكم الآن أهم المكونات

نصف كيلو كبدة مقطع أصابع، وتعرف لدي البعض تقطيعة كبدة عصافير.

عدد واحد بصلة مقطعة شرائح رقيقة نصف دائرية.

فلفل حار احمر واخضر مقطع دائري رفيع.

ملح.

فلفل اسمر.

كمون.

ثوم مفروم.

3 معلقة كبيرة زيت.

خطوات عمل الكبدة في المنزل

يتم البحث عن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني هنقولك السر الي محدش هيقولك علية، حيث تعتبر أكلة مصرية مميزة لدي عدد كبير منا، ومن المتعارف عليه أن الكبدة غنية بالحديد، وهو من أهم العناصر المفيدة للدم، واليكم الخطوات اللازمة للحصول علي نتائج مبهرة عند إعداد طبق الكبدة