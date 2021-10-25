طريقة عمل صوصات تزيين الكيك بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة للغاية

صوصات تزيين الكيك ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوصات تزيين الكيك.طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء
يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:
- مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من السكر.
- ونصف كوب من الحليب.
- وأيضا نصف كوب من الزيت.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة
يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل
إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.
- وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.
- وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.
- ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.
- ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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صوصات تزيين الكيك ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوصات تزيين الكيك.طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء
يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:
- مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من السكر.
- ونصف كوب من الحليب.
- وأيضا نصف كوب من الزيت.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة
يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل
إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.
- وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.
- وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.
- ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.
- ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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